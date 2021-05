Tài xế taxi bị cướp tấn công đã qua cơn nguy kịch

Bị cướp đâm trúng ngực, ông Minh được đưa đi cấp cứu. Sau ca phẫu thuật, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Tài xế taxi vật lộn với tên cướp mang lệnh truy nã Bị Đặng Phạm Sáu (kẻ trốn truy nã về tội Giết người) đâm trọng thương, tài xế taxi vẫn cố gắng khống chế tên cướp.

Ngày 17/5, Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội, đang lấy khai Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, ở tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, Cẩm Thủy) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Sáu bị bắt khi dùng dao đâm một tài xế taxi tại đường Cienco 5, đoạn qua khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, chiều 16/5.

Ông Nguyễn Anh Quân, Tổng giám đốc hãng taxi G7, xác nhận nạn nhân trong vụ án là tài xế của hãng này, tên Nguyễn Trần Minh (45 tuổi).

"Sau vụ việc, anh Minh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103. Sáng nay, sau ca phẫu thuật, anh Minh đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã ổn định hơn", lãnh đạo hãng taxi G7 nói.

"Tài xế taxi của hãng cũng được đào tạo để xử lý các tình huống khi làm việc. Hành động khống chế cướp một mình của anh Minh là rất dũng cảm, bởi thường khi gặp sự cố như trên, các lái xe được khuyên nên bỏ chạy. Thế nhưng, khi xem lại vụ việc, tôi thấy những người xung quanh hơi vô cảm", ông Quân cho biết.

Đặng Phạm Sáu khi bị bắt. Ảnh: H.N.

Khoảng 16h ngày 16/5, người dân tại khu vực đường Cienco 5, khu đô thị Thanh Hà, nghe thấy tiếng kêu cứu của ông Minh.

Tài xế lúc này đã bị kẻ cướp dùng dao đâm nhiều nhát vào cơ thể. Theo video người dân quay lại, dù bị thương, tài xế vẫn lao vào khống chế tên cướp.

"Em bị cướp đâm vào ngực rồi. Con dao ở trong xe", anh Minh nói khi cầu cứu người xung quanh.

Sau đó, một người dân đã đến hỗ trợ tài xế khống chế tên cướp để chờ lực lượng chức năng đến áp giải.

Theo công an, Sáu là bị can bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội Giết người. Nhà chức trách xác định hôm 23/4, Sáu cùng một người bạn đến tiệm cầm đồ Hải Lý (phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn) để chuộc tài sản. Thế nhưng, chủ tiệm đã thanh lý đồ cầm cố của Sáu.

Trong lúc mâu thuẫn, Sáu dùng dao đâm tử vong con trai của chủ tiệm cầm đồ rồi bỏ trốn.