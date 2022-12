Tài xế say xỉn xuất trình thẻ nhà báo nghi làm giả

Bắt thêm 2 nghi phạm tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Mở rộng điều tra vụ án "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" tại thị xã Đức Phổ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi thi hành Lệnh bắt 2 bị can để tạm giam.