Tài xế say xỉn, đánh rạn xương ngón tay công an

Trong tình trạng say xỉn, ông Tám ngồi trên xe lăng mạ công an trước khi hành hung khiến một cán bộ rạn đốt xương ngón tay, phải vào viện điều trị.

Đỗ Đình Tám (66 tuổi, ở Hòa Bình) đã bị Công an TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội Chống người thi hành công vụ.

Cơ quan chức năng làm việc với Đỗ Đình Tám. Ảnh: CAND.

Theo công an, ngày 2/2, tổ công tác Công an TP Hòa Bình làm nhiệm vụ tại phường Tân Hòa phát hiện ôtô do ông Tám điều khiển có dấu hiệu vi phạm, nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà quay đầu bỏ chạy, lao xe vào công an và chỉ dừng lại khi tông vào xe máy của lực lượng chức năng.

Ông Tám ngồi trên xe lăng mạ công an trước khi xuống xe, tấn công thượng úy Vũ Huy Thành khiến cán bộ này bị rạn đốt xương ngón tay, tổn thương phần mềm và phải vào viện điều trị.

Lực lượng chức năng đã khống chế tài xế này, đưa về trụ sở làm việc và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Kết quả kiểm tra cho thấy, ông Tám có nồng độ cồn ở mức 1,163 mg/l khí thở, cao gấp 3 lần mức kịch khung theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.