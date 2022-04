Tài xế ra điều kiện CSGT cho tiền đi xe ôm mới ký biên bản

Bị CSGT kiểm tra vi phạm nồng độ cồn tại cầu vượt Hàng Xanh, nam tài xế ra điều kiện sẽ ký biên bản nếu tổ công tác cho tiền để đi xe ôm về nhà.

Tối 15/4, Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng PC08) phối hợp với cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) tuần tra, xử lý vi phạm giao thông ở nhiều tuyến đường trên địa bàn.

Lúc 22h30, tổ công tác lập chốt kiểm tra ngẫu nhiên phương tiện lưu thông qua khu vực cầu vượt Hàng Xanh, phường 17, quận Bình Thạnh.

Tài xế C. không hợp tác và yêu cầu đo lại nồng độ cồn. Ảnh: A.H.

Trong hơn một giờ, 10 trường hợp người lái xe máy được tổ công tác mời vào kiểm tra, trong đó có 2 người vi phạm nồng độ cồn.

Anh L.V.C. (29 tuổi, quê Nghệ An) đang dừng đèn đỏ có biểu hiện say xỉn bị CSGT kiểm tra có nồng độ cồn mức 0,433 mg/l khí thở. Tài xế này bị cảnh sát lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

“Công ty ở quận 1 tổ chức tiệc chia tay đồng nghiệp nên tôi có uống một lon bia. Tôi đang trên đường chạy về nhà ở thành phố Thủ Đức, vẫn còn tỉnh táo để chạy xe”, anh C. nói.

Khi tổ công tác yêu cầu tài xế C. ký biên bản thì người này có thái độ không hợp tác và yêu cầu CSGT đo lại nồng độ cồn. “Nếu ký vào biên bản xử phạt và bị tạm giữ phương tiện thì CSGT phải cho tôi tiền đi xe ôm về nhà”, tài xế này ra điều kiện.

Sau hơn gần một giờ không hợp tác và được CSGT giải thích, nam tài xế mới chấp nhận ký vào biên bản.

15/4 là ngày đầu CSGT TP.HCM thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm tra xử lý vi phạm giao thông trước dịp lễ 30/4. Ảnh: A.H.

Ông L.T.P. (ngụ quận Phú Nhuận) lái xe máy trên đường về nhà cũng bị tổ công tác kiểm tra. Ông P. có nồng độ cồn mức là 0,113 mg/l khí thở. Nam tài xế bị lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Đến rạng sáng 16/4, tổ công tác tiếp tục tuần tra, kiểm tra hành chính nhiều trường hợp khác.

Đây là ngày đầu lực lượng CSGT TP.HCM thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp lễ 30/4, mùa hè 2022, đặc biệt là Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Việc kiểm tra được thực hiện đồng loạt ở 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức.