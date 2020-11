Tài xế ôtô trình diện sau khi tông chết 2 cha con

Sau khi điều khiển ôtô gây tai nạn làm 2 người tử vong, tài xế Bùi Văn Nam đã đến cơ quan công an trình diện.

Khoảnh khắc tài xế ôtô không bằng lái tông chết 2 cha con Ôtô con lấn làn, tông ông P. chết tại chỗ. Con nạn nhân bị hất văng lên mái nhà, tử vong khi đi cấp cứu.

Trao đổi với Zing vào trưa 30/11, lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên cho biết tài xế ôtô tông tử vong 2 người đi xe máy ở thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa đã ra trình diện.

Người này là Bùi Văn Nam (30 tuổi, trú tại xã Trung Hội, huyện Định Hóa).

"Nam ra trình diện Công an huyện Định Hóa vào khoảng 9h sáng nay. Công an đang lấy lời khai anh này để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và các nội dung liên quan", lãnh đạo Ban an toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên nói.

Khoảnh khắc ôtô con tông chết 2 cha con. Ảnh: Cắt từ clip.

Chiều 29/11, tài xế Bùi Văn Nam điều khiển ôtô con di chuyển trên quốc lộ 3C hướng Bắc Kạn - Thái Nguyên.

Đến gần thị trấn Chợ Chu, ôtô này tông trúng xe máy do ông L.V.P. (41 tuổi, quê Bắc Kạn) điều khiển chạy hướng ngược lại. Trên xe máy lúc này còn có con ông P. là L.H.U. (12 tuổi).

Cú tông mạnh khiến ông P. tử vong tại chỗ. Nạn nhân U. bị văng lên mái nhà ven đường rồi tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên cho biết theo kết quả xác minh ban đầu, tài xế ôtô chưa có bằng lái.