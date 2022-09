Tài xế ôtô tông 3 người bị thương rồi trốn khỏi hiện trường

Chiếc KIA Sorento tông 3 xe máy khiến 3 người bị thương trên phố Trung Kính (Hà Nội) rồi vội vã lái xe rời khỏi hiện trường.

Đêm 18/9, ôtô KIA Sorento biển số 88A đi trên đường Trung Kính (hướng Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng). Khi đến đoạn gần nhà số 9 phố Trung Kính, chiếc xe lao sang chiều đường ngược lại rồi va chạm với 3 xe máy.

Chiếc xe thứ nhất mang biển số 18K1 do anh Đ.T.N. (sinh năm 1999, trú tại Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy) điều khiển. Chiếc thứ 2, do chị B.T.H.(sinh năm 1977, trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy) điều khiển và xe máy còn lại do anh C.V.T. (sinh năm 1992, trú tại Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm) cầm lái.

Hiện trường vụ tai nạn vào đêm 18/9. Ảnh: D.C.

Vụ tai nạn đã khiến 3 người trên xe máy bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sau vụ tai nạn, lái xe đã rời khỏi hiện trường.

Theo Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an Hà Nội, sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Tới 14h45 ngày 19/9, lái xe gây tai nạn vẫn chưa đến cơ quan công an để trình diện.

CSGT đề nghị người dân có hình ảnh về vụ tai nạn có thể cung cấp cho cơ quan chức năng để điều tra vụ việc.