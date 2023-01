Tài xế ôtô kéo lê xe máy hơn 1 km, dân bức xúc truy đuổi dẫn tới ẩu đả

Tài xế điều khiển ôtô bán tải kéo lê xe máy dưới gầm hơn một km, bị người dân đuổi theo yêu cầu dừng xe, sau đó là ẩu đả khiến người này phải nhập viện.

Xe bán tải kéo lê xe máy dưới gầm. Ảnh: T.H.

Ngày 1/1, Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết đơn vị này đang phối hợp với Công an phường Bình Chuẩn xác minh, làm rõ vụ việc ẩu đả sau tai nạn giao thông khiến tài xế ôtô bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30 ngày 31/12, tại khu vực ngã tư Bình Chuẩn (thuộc phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) xảy ra va chạm giao thông giữa ôtô bán tải và xe máy.

Sau va chạm, tài xế ôtô bán tải không dừng lại mà kéo lê xe máy dưới gầm hơn một km trên đường ĐT743 theo hướng về TP Thủ Dầu Một. Bức xúc trước sự việc, nhiều người đi đường lấy xe máy đuổi theo yêu cầu lái xe dừng lại.

Khi dừng được xe, nam tài xế ôtô bước xuống dùng cây sắt để thị uy. Lúc này, nhiều người đã xông vào đánh khiến tài xế này bị thương phải sơ cứu tại bệnh viện.

Tài xế bước xuống xe cầm theo gậy sắt để đe dọa. Ảnh: T.H.

Vụ việc khiến khu vực này náo loạn trong khoảng 30 phút, Công an phường Bình Chuẩn phải huy động lực lượng đến hiện trường để xử lý, giải quyết.

Theo một số người chứng kiến, thời điểm bước xuống xe, tài xế ôtô có dấu hiệu say xỉn.