Tài xế ôtô chở 2.800 bao thuốc lá nghi nhập lậu

Minh và Giang sử dụng ôtô gắn biển số 30F vận chuyển 6 thùng giấy bên trong đựng 2.800 bao thuốc lá 555 do nước ngoài sản xuất. Họ khai số hàng này được nhập lậu.

Ngày 24/12, Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan chức năng vừa bắt giữ 3 bị can để điều tra về hành vi mua bán hàng cấm là thuốc lá 555 do nước ngoài sản xuất, nghi hàng nhập lậu.

Các nghi phạm và tang vật. Ảnh: CA Thanh Hóa.

Nhóm người bị điều tra gồm Hoàng Ngọc Minh, Hoàng Văn Huy (cùng quê Bắc Giang) và Cẩm Trường Giang (ở Hà Nội).

Trước đó, khi tuần tra ở phường Đông Vệ, cảnh sát phát hiện Minh và Giang trên ôtô Camry gắn biển số 30F vận chuyển 6 thùng giấy bên trong đựng 2.800 bao thuốc lá 555 do nước ngoài sản xuất.

Từ lời khai của người liên quan, công an bắt giữ Hoàng Văn Huy và làm rõ anh ta đã bán số thuốc lá trên cho Minh và Giang. Tại cơ quan công an, nhóm này khai Huy là đầu nậu, chuyên mua thuốc lá ngoại nhập lậu từ nước ngoài.

Sau đó, Huy đưa hàng lậu theo đường tiểu ngạch về bán lại kiếm lời. Thông qua đó, Hoàng Ngọc Minh và Cẩm Trường Giang đã mua thuốc lá nhập lậu từ Huy để bán kiếm lời.

Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án để điều tra mở rộng làm rõ đường dây mua bán hàng lậu nêu trên.