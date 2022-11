Tài xế ôtô bị nhóm người chém trọng thương khi dừng đèn đỏ

Công an Long An đang điều tra vụ khoảng 10 người cầm mã tấu, dao tự chế chém tài xế ôtô bị thương khi dừng đèn đỏ.

Nhóm người cầm hung khí chém trọng thương tài xế ôtô Đang dừng đèn đỏ, tài xế ôtô bị nhóm thanh niên dùng dao, mã tấu chém trọng thương.

Sáng 17/11, Công an tỉnh Long An cho biết lực lượng CSĐT hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Thủ Thừa đang truy xét nhóm chặn đường gây thương tích cho một tài xế trên quốc lộ 1, đoạn khu vực cầu Voi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h45 ngày 16/11, nam tài xế điều khiển ôtô 4 chỗ lưu thông hướng TP.HCM đi miền Tây. Khi đến ngã ba cầu Voi, xe này dừng lại khi đèn tín hiệu giao thông báo hiệu chuyển đỏ.

Tài xế cấp cứu tại bệnh Long An.

Lúc này, khoảng 10 người chạy xe máy tay cầm mã tấu, dao tự chế lao ra giữa lộ la hét, chửi bới gây náo loạn. Sau đó, họ chém liên tục vào xe và tài xế.

Nhiều người đi đường thấy vậy đã kêu tài xế nhấn ga bỏ chạy nhưng ôtô này không thể thoát khỏi vòng vây. Vụ đập phá xe, vung hung khí chém người diễn ra trong khoảng 5 phút.

Khi chạy thoát, tài xế tăng tốc về trung tâm TP Tân An. Nạn nhân sau đó được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu.