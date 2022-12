Tài xế ở TP.HCM: Đưa vợ đi đẻ 5 ngày, kiểm định ôtô 7 ngày chưa xong

6h30 sáng 27/12, tài xế Nguyễn Công Thành (36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) rời khỏi xe tải đang đậu trong KCN Tân Tạo để tìm cách mua đồ ăn sáng, sau một đêm ngủ trên xe.

Ông Thành là một trong hơn 100 tài xế khác đợi xuyên đêm tại khu vực này, chờ vào Trung tâm đăng kiểm 50-01S trên đường số 7, phường Tân Tạo A (quận Bình Tân) kiểm định phương tiện.

Tài xế Thành cho biết lái xe từ xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) đến Trung tâm đăng kiểm 50-01S từ 5h sáng ngày hôm trước. Lượng xe đến kiểm định quá đông, ông phải lái ôtô đi xếp hàng, cách nơi đăng kiểm chừng 3 km.

Sau một ngày chờ đợi mệt mỏi, ông được nhân viên đăng kiểm phát giấy hẹn kiểm định vào ngày 28/12. Tuy nhiên, ông phải tiếp tục đậu xe giữ chỗ trên đường vào trung tâm đăng kiểm để không bị mất lượt.

Dòng xe xếp hàng chờ đến lượt vào Trung tâm đăng kiểm 50-01S. Ảnh: An Huy.

“Tôi tính mất 3 ngày để đi đăng kiểm xe nhưng không biết chắc chắn có hoàn thành không. Gần Tết, hàng hóa ở công ty rất nhiều nhưng tôi không chở được vì xe quá hạn kiểm định”, tài xế Thành nói.

Theo nam tài xế, để giảm rủi ro khi đi kiểm định, trước đó ông đã lái xe tải đến garage ôtô kiểm tra một lượt về thắng, lốp, đèn, khí thải… “Tôi kỹ như vậy vì muốn đi kiểm định xe phải đạt chuẩn. Vì sợ xe không đạt, tôi phải tốn thêm nhiều ngày nữa mới hoàn thành hồ sơ kiểm định”, ông Thành chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Võ Tấn Đường (47 tuổi, ngụ quận Bình Tân) sau một đêm ngủ chập chờn trên ôtô con, 10h sáng nay, ông mới đưa được phương tiện vào Trung tâm đăng kiểm 50-01S.

“Tôi mừng quá, sau các bước kiểm tra, xe đã đạt chuẩn và đang đợi lấy giấy tờ ra về”, tài xế hồ hởi nói.

5h sáng 26/12, ông Đường lái ôtô đến Trung tâm đăng kiểm 50-01S, tuy nhiên xe xếp hàng quá đông, ông chờ một lúc rồi ra về. Đến 20h, ông quay trở lại xếp hàng lấy số thứ tự và được đăng kiểm vào sáng nay.

“Tính ra, tôi mất 2 ngày để đi đăng kiểm ôtô. Chưa bao giờ tôi làm công việc này lâu như vậy. Ôtô con được ưu tiên kiểm định trước, xe tải đợi lâu hơn”, nam tài xế chia sẻ.

Tài xế Nguyễn Công Bình (45 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đã 7 ngày túc trực tại Trung tâm đăng kiểm 50-01S để lo kiểm định xe tải 5 tấn, đời 2014.

Hai ngày trước ông Bình đưa xe tải đến trung tâm đăng kiểm phát hiện lỗi thắng yếu. Ông liền mang phương tiện đi sửa và xếp hàng trở lại chờ đến lượt kiểm định.

Dòng ôtô xếp hàng hơn 3 km để chờ kiểm định. Ảnh: An Huy.

“Tôi lái xe tải đi từ hôm 20/12, đến nay đã 7 ngày vẫn chưa xong. Vợ đẻ thì tôi mất 5 ngày để đi chăm. Tình cảnh tôi bây giờ còn khổ hơn đưa vợ đi đẻ, không biết khi nào hoàn thành thủ tục để chở hàng. Hàng trăm tài xế xe tải khác cũng trong tình trạng như tôi”, ông Bình nói.

Theo ghi nhận, sáng 27/12, lượng xe đến Trung tâm đăng kiểm 50-01S quá đông, xếp thành hàng dài khoảng 3 km. Nhiều tài xế ngồi la liệt dưới lề đường trong khuôn viên KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A (quận Bình Tân) hút thuốc lá giết thời gian, chờ đợi.

Tại khu vực đăng kiểm, nhân viên tất bật kiểm tra chi tiết từng ôtô trước khi cấp giấy hoàn thành kiểm định. Cả khu vực ngập trong khói bụi.

Trao đổi với Zing, lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm 50-01S (thuộc Sở GTVT TP.HCM), cho biết trước đây, mỗi ngày đơn vị nhận khoảng 100 ôtô để kiểm tra. Một tuần trở lại đây, trung tâm nhận tăng lên 180 chiếc.

Lượng xe cần đăng kiểm quá đông, trung tâm đã tiến hành phát số thứ tự cho tài xế để lần lượt kiểm định. Nhân viên tại trung tâm phải làm việc liên tục nên rất áp lực.

“Một số trung tâm đăng kiểm trên địa bàn dừng hoạt động nên lượng ôtô tập trung về đơn vị quá đông. Chúng tôi tăng cường làm thêm thứ 7 để hỗ trợ người dân. Trung tâm chỉ kiểm định xe nguyên bản, từ chối xe độ, chế”, vị này nói.

Đến nay, TP.HCM có 6 trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ hoạt động đã được nêu tên, gồm: 50-05V (quận 12), 50-03V (TP Thủ Đức), 50-17D (huyện Nhà Bè), 50-10D (huyện Củ Chi), 50-07V (quận Bình Tân) và 50-15D (TP Thủ Đức).

Liên quan vụ việc, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can về các tội Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Mạo danh trong công tác xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-03D ở tỉnh Long An và Trung tâm đăng kiểm 50-15D ở TP Thủ Đức.

Qua điều tra, nhóm bị can bước đầu thừa nhận dùng thủ đoạn lập danh sách đăng kiểm, nhưng không làm việc tại trung tâm, giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định cho các ôtô được cơi nới thùng xe. Các ôtô này được đăng kiểm không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.