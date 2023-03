Tài xế lo khách 'quay lưng' khi cước phí taxi ở Tân Sơn Nhất tăng cao

Từ ngày 1/4, taxi đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất có thể phải trả phí theo lượt 5.000-15.000 đồng. Nhiều tài xế lo ngại hành khách có thể "quay lưng" với dịch vụ vận tải này.

"Người chịu ảnh hưởng nhiều nhất là hành khách", tài xế Thanh Tài (34 tuổi, quận Bình Tân) lo lắng khi nói về mức thu phí mới với taxi khi ra vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Công ty CP đầu tư TCP (đơn vị quản lý bãi đỗ xe cao tầng), từ ngày 1/4 sẽ dừng hợp đồng thuê các vị trí đậu taxi ngoài trời. Thay vào đó, taxi khi vào nhà xe ở làn C và D sân bay sẽ tính phí theo lượt bằng cách lấy thẻ tại trạm đầu vào rồi trả thẻ ở trạm đầu ra.

Mỗi lượt xe vào làn C là 5.000 đồng và làn D 15.000 đồng. Như vậy, cộng với khoản phí 10.000 đồng ra vào cổng sân bay, taxi phải trả 15.000-25.000 đồng/lượt.

Ghi nhận của Zing, hầu hết tài xế taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất đều lo lắng trước mức thu phí này. Họ lo ngại hành khách có thể "quay lưng" với taxi, bởi nhiều khả năng phải trả thêm mức phí. Bên cạnh đó, việc phải trả thẻ phí ở trạm đầu ra cũng tiềm ẩn nguy cơ gia tăng kẹt cứng ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Trăn trở

Tài xế Thanh Tài có trên 4 năm kinh nghiệm đưa đón khách ở sân bay. Anh cho biết việc thu phí mới sẽ khiến hành khách e ngại với taxi truyền thống, đặc biệt là những ai đi chuyến gần.

"Nếu khách đón xe từ sân bay về những nơi có bán kính dưới 5 km, cước phí khoảng 50.000-70.000 đồng. Nếu sắp tới bị cộng thêm 25.000 đồng các loại phí thì khách mất khoảng 30-50% tổng số cước. Như vậy quá thiệt thòi cho hành khách", anh Thanh Tài chia sẻ.

Đồng quan điểm, tài xế Văn Lợi (44 tuổi, quận 12) trăn trở khách sẽ gặp nhiều trải nghiệm không tốt khi phí ra vào sân bay của taxi tăng lên. Ngoài việc giá taxi tăng, hành khách có thể phải chờ đợi lâu hơn khi sân bay tính phương án thu phí bằng thẻ kiểm soát.

"Mỗi lần ra vào dùng thẻ sẽ rất dễ gây nên tình trạng kẹt xe, taxi khó quay đầu khiến khách phải chờ đợi lâu", anh Lợi bày tỏ.

Khu vực đón taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong khi đó, chị Phương Thanh (27 tuổi, quận Phú Nhuận) cũng bày tỏ nỗi lo khi phí ra vào với taxi tăng. Người phụ nữ cho biết khi giá tăng, hành khách chịu thiệt mà chưa chắc dịch vụ ở sân bay đã tốt hơn.

"Tôi thường chọn đi taxi khi rời sân bay vì lúc nào cũng có xe, giá cả cũng không chênh lệch nhiều với xe công nghệ. Giá cước quãng đường về nhà tôi thường mất 40.000-60.000 đồng. Nếu giờ phải trả phí ra vào cho taxi là 25.000 đồng thì khác gì mất thêm nửa số tiền", chị Thanh bày tỏ.

Không đồng tình với thông báo mới, Hiệp hội Taxi TP.HCM đã có văn bản kiến nghị giữ nguyên phương án bãi đệm đậu xe taxi ngoài trời như hiện tại. Việc thu tiền theo lượt cũng khiến chi phí các hãng taxi phải bỏ ra tăng rất nhiều so với thuê bãi đậu xe theo tháng.

Trao đổi với Zing, ông Tạ Long Hỷ, đại diện của Vinasun, cho biết xe của hãng bình quân 2.000 lượt vào sân bay mỗi ngày. Nếu tính phí theo lượt, hãng phải chi 300-900 triệu đồng/tháng. Trong khi đó hiện tại, giá thuê cố định 7 vị trí của chủ nhà xe cho taxi đậu theo tháng để vào làn C và D đón khách, tổng chi phí gần 12 triệu đồng/tháng.

Việc tăng chi phí ra vào sân bay có thể dẫn đến tình trạng các hãng giảm số lượng xe, giá cước taxi bị đẩy lên cao để bù lại chi phí, ảnh hưởng quyền lợi của khách.

Ông Hỷ cho biết điều quan trọng là cần phải đặt việc phục vụ lên hàng đầu, giúp giải tỏa hành khách ra khỏi sân bay càng nhanh càng tốt. Phương án thu phí mới là không phù hợp, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc ra vào Tân Sơn Nhất.

"Các hãng taxi mong muốn có cuộc họp để trao đổi kỹ hơn về thông báo mới này", ông Hỷ cho biết.

Khi tăng phí, phải tổ chức lại giao thông sân bay

Trước những phản ánh của Hiệp hội Taxi TP.HCM, đại diện TCP khẳng định việc cho rằng mọi taxi vào sân bay đều phải trả phí khiến cước phí cao hơn là không chính xác. Bởi việc vào làn C của taxi vẫn có tuyến đường di chuyển không đi qua bãi đệm và không phải trả phí cho TCP.

Việc thu phí theo lượt chỉ áp dụng đối với các taxi sử dụng bãi đệm và hạ tầng bên trong nhà giữ xe TCP để di chuyển đến làn C hoặc làn D. Trong đó, làn D nằm hoàn toàn trong khu vực nhà giữ xe TCP, nhưng xe taxi truyền thống rất ít khi vào do khách đón taxi hầu hết tập trung ở làn C.

Đại diện TCP cho biết thêm về vấn đề bãi đệm, việc thu phí tại đây dựa trên tỷ lệ số đầu xe đăng ký chạy của các hãng taxi để tính phí thuê. Tuy nhiên, qua quá trình hoạt động, việc ra vào bãi đệm để di chuyển đến làn C và D gần như không thể kiểm soát số lượng đầu xe. Bên cạnh đó, quá trình di chuyển tồn tại nhiều bất cập, tiềm ẩn nhiều vấn đề về an ninh, trật tự và an toàn giao thông trong bãi đệm.

"Việc thu phí theo lượt nhằm đảm bảo tính công bằng và phù hợp với hoạt động kinh doanh, cũng như đảm bảo nguồn thu để TCP duy trì khả năng vận hành", đại diện TCP nói.

Theo TCP, việc thu phí theo lượt đảm bảo tính công bằng và phù hợp với hoạt động kinh doanh. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong khi đó, PGS.TS Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu GTVT Việt Đức, nhận định đơn vị quản lý cần đảm bảo việc kết nối và đưa đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất được thông suốt, hạn chế ùn tắc ở các cửa ngõ. Song hiện nay, tình trạng giao thông vẫn rất loạn và lộn xộn.

Theo ông Tuấn, đơn vị quản lý sân bay Tân Sơn Nhất cần quy hoạch lại khu vực đón xe như mô hình các nước phát triển đang làm.

Cụ thể, đơn vị quản lý cần tổ chức lại khu vực đón khách, không phải đơn làn mà cần tạo 2 làn song song. Ở khu vực đó, cho cùng lúc 4-6 xe đi tới. Khách đứng ở hai bên làn, sau khi lên xe thì các xe lập tức đi luôn. Sau đó, lại tiếp tục với nhóm 4-6 xe khác.

"Để triển khai tốt tổ chức giao thông trong sân bay, không được ưu tiên cho bất kì một hãng taxi hay doanh nghiệp vận tải nào. Xe nào vào đón khách trước thì xếp hàng trước, xe đến sau thì xếp hàng sau. Điều này cũng tương tự với việc hành khách chờ lên xe", ông Tuấn cho biết.

Chuyên gia nhận định về lâu dài, thu phí mới với taxi sẽ giúp việc quy hoạch lại khu vực đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất được thuận lợi. Tuy nhiên, khi đã tăng phí, đơn vị quản lý cần cam kết về việc tổ chức lại tình hình giao thông.

Trước câu hỏi liệu hành khách có "quay lưng" với taxi truyền thống, ông Tuấn cho biết các doanh nghiệp vận tải không cần quá lo lắng. Đây là sự cạnh tranh thị trường cần có. Chuyên gia nhận định trong bối cảnh hiện tại, doanh nghiệp vận tải nào cũng cần sử dụng công nghệ để tối ưu mô hình kinh doanh của mình.

"Nếu tăng giá cước thu phí với taxi nhưng tình hình giao thông được cải thiện, khách cũng dần hiểu và cảm thông. Cuối cùng, người được lợi nhất vẫn là hành khách", ông Tuấn chia sẻ thêm.

Sơ đồ các khu vực dành cho phương tiện giao thông phục vụ hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Google Maps.