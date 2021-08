Tài xế lao xe chở thuốc lá lậu xuống kênh để trốn cảnh sát

Phát hiện cảnh sát tuần tra trên đường, tài xế chở gần 6.000 gói thuốc lá ngoại không tem đã lao xe tải xuống kênh rồi trốn mất.

Sáng 18/8, Công an huyện Tịnh Biên (An Giang) truy tìm tài xế lái xe tải biển số 67C-100.61 để làm rõ hành vi vận chuyển hàng cấm. Chiếc xe tải này đang được lực lượng chức năng kéo dưới kênh lên bờ để đưa về công an huyện phục vụ điều tra.

Chiếc xe tải được tài xế lao đầu xuống kênh. Ảnh: Tiến Tầm.

Khoảng 2h cùng ngày, lực lượng phòng, chống buôn lậu của tỉnh An Giang phát hiện xe tải này chạy trên đường 30/4 thuộc xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên. Thấy cảnh sát ra lệnh dừng xe, tài xế tăng tốc bỏ chạy.

Trong lúc cảnh sát truy đuổi phía sau, lái xe đã lao phương tiện xuống kênh rồi tìm cách trốn mất. Lực lượng chống buôn lậu kiểm tra trong thùng xe tải phát hiện gần 6.000 gói thuốc lá ngoại nhập không tem.