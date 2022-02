Tài xế không còn phải đi hàng trăm km vì phạt nguội

Người vi phạm không phải đến trụ sở đơn vị quản lý tuyến đường để lập biên bản và ra quyết định xử phạt mà có thể đến trụ sở cơ quan công an cấp huyện nơi đang sinh sống.

Cục CSGT (Bộ Công an) đang phối hợp với các đơn vị liên quan để sửa đổi quy trình xử lý phạt nguội sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 135.

Theo đó, Điều 15 chương II của Nghị định 135 có quy định: Trường hợp bị phát hiện vi phạm hành chính ở tỉnh này nhưng người vi phạm cư trú ở tỉnh khác; hoặc bị phát hiện vi phạm ở huyện này nhưng cư trú ở huyện khác và việc đi lại gặp khó khăn thì cơ quan phát hiện vi phạm được chuyển kết quả đến cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan cùng cấp nơi người vi phạm cư trú. Các trường hợp vi phạm sẽ đến trụ sở cơ quan chức năng ở địa phương để giải quyết.

Theo đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục CSGT, quy trình mới khi thực thi sẽ giúp người vi phạm không phải đến trụ sở của đơn vị quản lý tuyến đường để lập biên bản và ra quyết định xử phạt mà có thể đến trụ sở cơ quan công an cấp huyện nơi có hộ khẩu thường trú hoặc nơi ở. Từ đó giảm thiểu thời gian và tiền bạc chi phí đi lại.

Một nữ tài xế đi gần đi 200 km để hoàn thiện thủ tục phạt nguội tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai hồi tháng 10/2021. Ảnh: H.Q.

Về thời gian triển khai, đại tá Bình cho hay hiện Cục CSGT đã tham mưu cho Bộ Công an sửa đổi quy trình và thông tư liên quan để phân cấp thông suốt từ cấp bộ tới cấp cơ sở. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đã có chỉ đạo để kết nối dữ liệu xử lý vi phạm, điều tra tai nạn giao thông và đăng ký xe từ Cục CSGT đến công an cấp tỉnh và cấp huyện trên cả nước.

“Chúng tôi đang tổ chức tập huấn quy trình này. Tất cả dữ liệu qua hệ thống giám sát được gửi điện tử trực tiếp từ đơn vị đó tới công an cấp huyện và trước khi gửi phải được xác minh chính xác nơi ở của chủ xe theo hệ thống cơ sở quốc gia về dân cư”, đại tá Đỗ Thanh Bình cho biết.

Phó cục trưởng Cục CSGT thông tin thêm việc cơ quan này đang báo cáo Bộ Công an đề xuất Chính phủ thí điểm xử phạt được phát hiện qua hệ thống giám sát không phải lập biên bản. Đại tá Bình lý giải nguyên nhân là chứng cứ đã rõ, tài liệu chứng minh ai là người vi phạm và các nội dung khác để ra quyết định xử phạt đều đầy đủ. Đồng thời, Bộ Công an cũng nghiên cứu thêm hình thức phạt bổ sung là trừ điểm tài xế.

Trước đó, theo ghi nhận của Zing, nhiều tài xế phải đi lại hàng trăm km để đến trụ sở Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (quản lý cao tốc Nội Bài - Lào Cai) để lập biên bản vi phạm.

Tài xế V.T.H (trú tại phường Khánh Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh) tới trụ sở CSGT để lập biên bản cho hành vi lái xe quá tốc độ. Sau 2 tháng khi hết hạn tạm giữ bằng lái, nữ tài xế này tiếp tục phải tiếp tục đến lấy lại bằng.

"Mỗi lần đi như vậy gần 400 km cả đi cả về, chưa kể chi phí cầu đường, xăng xe và các vấn đề liên quan”, chị H. nói với Zing.