Tài xế khoe thẻ hành nghề shipper nhưng không giao hàng

Người đàn ông 33 tuổi ở Nghệ An chụp thẻ hành nghề shipper đăng lên mạng xã hội với chú thích “làm thẻ để đi đường nhưng không ship hàng” bị triệu tập xử phạt vi phạm.

Ngày 21/8, ông N.D.C. (33 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh) đăng lên mạng xã hội Facebook hình ảnh một tấm thẻ hành nghề shipper trước vô lăng ôtô kèm chú thích: “Em làm cái thẻ đi đường, chứ em không phải ship ạ, nên mọi người đừng gọi em...”.

Ngay khi đăng tải, nhiều người cho rằng người này đã sử dụng thẻ không đúng mục đích, ảnh hưởng đến quy định phòng, chống dịch Covid-19 đã ban hành.

Hình ảnh C. đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Công an xã Nghi Phú và Công an TP Vinh đã mời ông C. lên làm việc vì sử dụng thẻ hành nghề shipper vào mục đích khác và ra đường trong trường hợp không cần thiết.

Người đàn ông 33 tuổi trình bày do gia đình bán thịt lợn nên anh này đã lên xã đề nghị cấp thẻ hành nghề shipper để đi giao hàng. Tuy nhiên, C. từng sử dụng thẻ shipper để đi ra đường phục vụ nhu cầu cá nhân.

Lực lượng chức năng đã thu hồi thẻ hành nghề shipper của C. Người này cũng bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính ở mức 1-3 triệu đồng với hành vi này.

Từ ngày 14/6 đến sáng 21/8, Nghệ An ghi nhận 781 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 20 địa phương. Các ca nhiễm đa số liên quan ổ dịch chợ đầu mối Vinh, sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc…

Tỉnh này đã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với 14 địa phương, các huyện, thị còn lại áp dụng Chỉ thị 15 từ ngày 20/8 đến khi có thông báo mới.

TP Vinh cũng siết chặt hơn các quy định phòng dịch và yêu cầu người dân không ra ngoài khi không cần thiết, trừ trường hợp được cơ quan chức năng cho phép. Đối với shipper giao hàng được cấp thẻ hành nghề và xét nghiệm PCR trong 72 giờ.

Tuy nhiên, đến chiều 21/8, việc cấp thẻ cho đội ngũ shipper cũng tạm dừng do dịch diễn biến phức tạp.