Tài xế GrabBike mạo danh cảnh sát

Xưng là cảnh sát, tài xế xe ôm công nghệ lừa tiền một phụ nữ có nhu cầu xin cho người thân tại ngoại.

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Cường (48 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Minh Cường. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo điều tra, ông Cường là tài xế GrabBike. Ngày 26/10, trong lúc chở chị A. tới Công an quận Cầu Giấy, tài xế này biết người nhà chị đang bị tạm giam.

Ông Cường xưng là công an hóa trang, có thể xin cho người nhà chị A. tại ngoại. Để tạo lòng tin, bị can mặc trang phục công an rồi hẹn người phụ nữ đến cổng Công an quận Cầu Giấy nói chuyện.

Tin lời, chị A. chuyển cho bị can 53 triệu đồng. Đến ngày 17/11, ông Cường bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngoài vụ việc trên, bị can khai nhận từng lừa đảo chiếm đoạt 7 triệu đồng của một người ở cùng xóm trọ tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.