Tài xế đâm hàng loạt người và xe ở cây xăng có nồng độ cồn rất cao

Sau khi gây tai nạn khiến hàng loạt người bị thương ở cây xăng, tài xế ôtô được đưa về trụ sở công an đo nồng độ cồn. Kết quả, nồng độ cồn của người này vượt mức vi phạm tối đa.

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tối 12/8 khi ôtô 5 chỗ lao thẳng vào cây xăng khiến nhiều người bị thương, tài xế gây tai nạn ngay lập tức được đưa về trụ sở công an để làm việc.

Người này được xác định là Ngô Công Hán (sinh năm 1987, trú tại Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội).

Qua kiểm tra nồng độ cồn tại chỗ, lực lượng chức năng xác định mức vi phạm nồng độ cồn của tài xế điều khiển xe Honda City ở mức rất cao - 0,9 mg/lít khí thở. Nồng độ cồn này cao gấp 2,25 lần mức kịch khung theo Nghị định 100 (0,4 mg/l khí thở).

Xe Honda City đâm thẳng vào cây xanh khiến 8 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng nặng. Ảnh: Mạnh Đạt.

Làm việc với công an, tài xế Hán cũng thừa nhận có uống bia tại địa chỉ 540 đường Láng. Sau đó, khi đang lái xe về nhà thì gây tai nạn.

Trước đó,khoảng 22h50 ngày 12/8, người đàn ông 35 tuổi điều khiển ôtô nhãn hiệu Honda City mang BKS 30H-758.03, lưu thông theo hướng từ quận Cầu Giấy về Ngã Tư Sở (quận Đống Đa).

Gần đến cây xăng có địa chỉ tại số 111 đường Láng (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa), xe do ông Hán điều khiển bất ngờ mất kiểm soát, đâm thẳng vào cây xăng với tốc độ cao. Lúc này, rất đông người và xe đang xếp hàng chờ đổ xăng đã bị ôtô tông trúng.

Chiếc xe 5 chỗ tông vào loạt xe máy, khiến 8 người bị thương, trong đó 5 người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) đã phối hợp cùng Công an phường Thịnh Quang, Công an quận Đống Đa bảo vệ hiện trường, lập hồ sơ vụ tai nạn.