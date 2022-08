Tài xế 'dài cổ' đợi dán thẻ ETC ở trạm Long Phước vì mưa lớn

Cơn mưa kéo dài hơn một giờ tại trạm thu phí Long Phước (TP.HCM) khiến hàng chục tài xế phải chờ đợi để làm thẻ thu phí không dừng (ETC).

Chiều 2/8, khu vực Trạm thu phí Long Phước có mưa lớn. Lực lượng dán thẻ của VETC vẫn có mặt tại 2 làn sự cố để hỗ trợ tạo tài khoản thu phí không dừng (ETC), nạp tiền vào tài khoản... cho các tài xế di chuyển vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tuy vậy, mưa khiến nhân viên VETC không thể dán thẻ vào xe vì khó đảm bảo chất lượng. Dưới cơn mưa kéo dài, hàng chục tài xế chưa dán thẻ ETC đành phải chờ đợi.

Nhiều xe phải dừng ở làn sự cố tại Trạm thu phí Long Phước chờ làm thẻ ETC. Ảnh: Anh Nhàn.

Qua trạm thu phí từ 17h20 nhưng tới 18h, anh Văn Quảng (48 tuổi) vẫn chưa thể rời đi.

"Chờ đợi quá lâu thật mệt mỏi. Nhân viên thông báo trời mưa nên dán thẻ sẽ không đảm bảo, nhưng đã tới cao tốc thì không thể quay đầu", anh Quảng cho biết.

Tương tự, tài xế Nguyễn Văn Mạnh cũng đã chờ hơn 30 phút. Anh cho biết sở dĩ hôm nay mới dán thẻ ETC vì rất lâu mới đi cao tốc một lần, không kịp nắm thông tin. Để tiết kiệm thời gian, anh được nhân viên hướng dẫn tải app, đăng ký tài khoản, nạp tiền trước. Đến khi mưa tạnh thì dán thẻ ngay.

Trong khi đó, nhiều tài xế gặp khó khi đã nạp tiền nhưng tài khoản chưa cập nhật số dư nên xe không thể qua trạm.

Anh Nguyễn Trung Hiếu (ngụ Ninh Thuận) đã làm thẻ ETC từ 10 ngày trước. Đến 8h ngày 2/8, tài xế này nạp thêm 1 triệu đồng, ngân hàng đã trừ tiền nhưng tài khoản ETC vẫn chưa cộng tiền. Số tiền trong tài khoản VETC lúc này chỉ hơn 200.000 đồng, không đủ để qua các trạm thu phí trong suốt hành trình từ TP.HCM về Ninh Thuận.

Tới trạm thu phí Long Phước, anh Hiếu được nhân viên trạm hướng dẫn quét mã VNPay để thanh toán tiền nhưng anh không đồng ý vì "tài khoản công ty không quét được mã này".

"Ngoài việc nạp tiền không được, tôi cũng không nhận được tin nhắn SMS trừ tiền sau khi qua trạm. Nếu không sử dụng được 3G để vào app, tôi sẽ không kiểm tra được vấn đề này. Khi đăng ký tài khoản thì cũng không ai hướng dẫn các cách nạp tiền", anh Hiếu bày tỏ.

Cơn mưa lớn tại Trạm thu phí Long Phước chiều 2/8. Ảnh: Anh Nhàn.

Một số tài xế sử dụng thẻ ePass gặp sự cố không thể qua trạm dù tài khoản vẫn còn tiền.

Tài xế Thanh Tài (TP Thủ Đức) đã nạp tiền vào tài khoản nhưng khi qua trạm thì được thông báo không có tiền. Gọi tổng đài ePass để hỏi thì nhân viên chăm sóc khách hàng nói chuyển sang bộ phận kỹ thuật rồi tắt máy.

"Giờ gặp nhân viên ePass trên cao tốc thì bảo lỗi hệ thống chỉ có chờ chứ không biết giải quyết thế nào", anh Tài bày tỏ.

Với lỗi chủ quan của hệ thống thu phí gồm hệ thống thiết bị tại trạm không đọc được thẻ do thẻ bị hỏng, dán sai cách... hoặc chính hệ thống thu phí ETC có vấn đề, Tổng cục Đường bộ cho biết cần thời gian để hiệu chỉnh, hoàn thiện hệ thống do mới đưa vào hoạt động.

Tổng cục Đường bộ cũng ghi nhận cả lỗi của nhân viên thu phí như xử lý tình huống chậm. Nguyên nhân là các trạm thu phí của VEC mới vận hành nên nhân viên chưa có kinh nghiệm xử lý tình huống.

Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tiết lộ có 200.000 trường hợp xe qua trạm của VEC gặp lỗi do có cùng lúc 2 tài khoản ETC.

Với tình huống xe đổi chủ khiến chủ xe không nắm được thông tin để nạp tiền hoặc không dán được thẻ mới, chủ xe cần tìm hiểu thông tin về chủ cũ và liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ chuyển đổi tài khoản hoặc dán thẻ mới.

Cơ quan quản lý đường bộ yêu cầu đơn vị vận hành khẩn trương khắc phục lỗi chủ quan của hệ thống thu phí không dừng; tăng cường nhân lực có kinh nghiệm cho các trạm thu phí trên đường cao tốc để đảm bảo công tác vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí trên đường cao tốc ổn định, tạo thuận lợi cho chủ xe lưu thông qua trạm thu phí.

Các nhà cung cấp dịch vụ ETC phải bổ sung các điểm dịch vụ dán thẻ trên các tuyến đường nối vào cao tốc; tăng cường nhân viên trực đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ chủ xe chuyển đổi tài khoản/kích hoạt tài khoản và các tình huống phát sinh.