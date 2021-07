Tài xế có dịch tễ phức tạp trước khi đến chốt Hậu Giang

Trong 8 người mới nhiễm SARS-CoV-2 tại Hậu Giang, có một tài xế xe tải đường dài từng ghé lại nhiều tỉnh.

Sáng 13/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hậu Giang phát đi thông báo về 8 trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại địa phương này lên 22.

Trong 8 người mới được công bố tại Hậu Giang có 2 học sinh, 2 người mua bán, một trẻ em, còn lại là thợ làm móng, nội trợ và lái xe tải.

Đối với những người ở thị xã Long Mỹ là 6 F1 của BN27883, một người là con BN27881. Trong đó, BN27881 bán trái cây ở chợ Bình Đông, BN27883 bán rau cải ở chợ Bình Điền, từ TP.HCM về Long Mỹ ngày 5 và 8/7.

Một khu vực phong tỏa ở An Giang để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Ảnh: Phạm Giang.

Riêng tài xế xe tải C.V.D. chưa rõ nguồn lây, từng lái xe từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến thị xã Dĩ An (Bình Dương) để giao hàng ngày 9/7.

Ngày 10/7, anh D. di chuyển từ kho hàng ở Bình Dương đến đường Cao Thắng, phường 8, TP Sóc Trăng. Trên đường đi tài xế này ghé lại tiệm bách hóa ở Tiền Giang mua thuốc lá.

Khoàng 15h15 ngày 10/7, D. lái xe qua Hậu Giang. Khi đến chốt kiểm soát của tỉnh Hậu Giang, tài xế này được xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. CDC Hậu Giang sau đó lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm rRT-PCR cho kết quả dương tính nCoV.

Tại An Giang, 5 trường hợp vừa dương tính SARS-CoV-2 được ghi nhận tại huyện An Phú (3), TP Long Xuyên (1) và huyện Chợ Mới (1). Trong đó, những trường hợp tại An Phú liên quan đến ổ dịch thị trấn Long Bình, 2 người còn lại từ TP.HCM về quê.

Hiện, toàn tỉnh An Giang có 93 trường hợp mắc Covid-19 tại huyện An Phú (59), TP Long Xuyên (2), huyện Châu Phú (10), TP Châu Đốc (10), huyện Tịnh Biên (4), Phú Tân (1), Tân Châu (4), Tri Tôn (2), Chợ Mới (1) và nhập cảnh trái phép (39).

Tổng số ca mắc Covid-19 tỉnh An Giang đang điều trị là 114 người. Trong đó, điều trị mới 113 người tại An Phú (8), Tịnh Biên (19), Châu Thành (65), Tri Tôn (4), Châu Phú (7), Phú Tân (1), Tân Châu (5), Chợ Mới (1) và Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang đóng tại Châu Đốc (3).

Ngoài ra, An Giang có một trường hợp tái dương tính nCoV tại TP Châu Đốc là BN7506. Người này đang cách ly, điều trị tại huyện Châu Thành.