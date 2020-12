Kết quả xét nghiệm lần đầu cho thấy tài xế chở bệnh nhân 1440 âm tính với SARS-CoV-2. Người này đang tiếp tục được cách ly để theo dõi.

Sáng 29/12, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cho biết Viện Pasteur TP.HCM vừa thông báo mẫu xét nghiệm lần 1 của anh M.T.T. (30 tuổi, người chở bệnh nhân 1440 từ biên giới tỉnh An Giang về TP.HCM) có kết quả âm tính.

Theo ông Lâu, đây là kết quả đáng mừng nhưng vẫn chưa thật sự an toàn. Vì vậy, người dân không được lơ là, mất cảnh giác.

Tối 29/12, Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 tỉnh Sóc Trăng họp bàn phương án phòng, chống dịch bệnh khẩn cấp. Ảnh: Nhật Tân.

Ông Lâu đề nghị cơ quan chức năng phối hợp với ngành y tế rà soát lại những người từ nơi khác về địa phương về lưu trú, đặc biệt là các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường biên giới. Các cơ quan liên quan cần điều tra, truy vết những trường hợp tiếp xúc hoặc có liên quan với tài xế T. trong cộng đồng, thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Sóc Trăng cũng chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra chặt chẽ khách đến lưu trú, đặc biệt là khách nước ngoài; tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch tại các bến xe, bến tàu.

Theo bác sĩ Trần Văn Khải, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, tài xế T. sẽ được cách ly y tế đủ 14 ngày. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần 2 trong những ngày tới.

Còn 8 người đi trên ôtô của anh T. được cho về nhà để tự cách ly dưới sự giám sát của địa phương. Các trường hợp F3 khác cũng được cách ly tại nhà.

Ôtô của tài xế M.T.T. được phun khử trùng. Ảnh: Nhật Tân.

Làm việc với cơ quan chức năng, T. khai rạng sáng 24/12 có chở 5 nam, 1 nữ từ khu vực biên giới xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang về TP.HCM. Đến ngã tư Tân An, tỉnh Long An, 1 khách nam xuống xe để về Vĩnh Long, 1 khách nữ khác về Đồng Tháp (vừa xác định dương tính với SARS-CoV-2).

Hơn 7h cùng ngày, anh T. cùng 4 khách nam còn lại xuống lề đường Tên Lửa gần bến xe miền Tây, TP.HCM, để uống cà phê (trong đó có bệnh nhân 1440 và 1451).

Từ chiều 24/12 cho đến khi được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, anh T. đưa, đón, tiếp xúc và ăn uống với nhiều người là giáo viên, khách thuê xe, chú họ và bạn của chú họ ở An Giang, Kiên Giang, TP Cần Thơ và Sóc Trăng.