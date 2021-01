Tài xế cần làm gì khi mặt đường đóng băng?

Cục CSGT khuyến cáo tài xế cần lập tức tạm dừng lưu thông nếu xảy ra tình trạng đóng băng mặt đường.

Ngày 17/1, Cục CSGT (Bộ Công an) đưa ra khuyến cáo đối với các tài xế tham gia giao thông khi không khí lạnh tăng cường có khả năng gây sương mù, mưa tuyết và băng giá.

Để đảm bảo an toàn, Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông, nhất là khi di chuyển trên những cung đường miền núi phía bắc, nên cẩn trọng, kiểm tra hệ thống đèn, phanh, lốp xe trước khi khởi hành.

Khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, sương mù che khuất tầm nhìn, tài xế cần bật toàn bộ đèn chiếu sáng, giảm tốc độ, chú ý quan sát. Khi lên và xuống đèo dốc, người điều khiển phương tiện cần đi chậm, số thấp.

Hệ thống lốp xe ở Việt Nam không thích hợp khi di chuyển trên mặt đường bị đóng băng. Ảnh: Phạm Thắng.

Trên những đoạn đường cong cua, đường đèo dốc, mặt đường hẹp, khả năng trơn trượt cao, lái xe phải đặc biệt chú ý không được vượt, nhất là vượt những xe khách, xe tải dài, xe container.

Đặc biệt, nếu xảy ra tình trạng đóng băng mặt đường, tài xế phải lập tức tạm dừng lưu thông. “Tài xế cần đợi khi tan băng mới tiếp tục di chuyển do hệ thống lốp xe ở Việt Nam không thích hợp khi di chuyển trên mặt đường bị đóng băng”, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Ngoài ra, cơ quan này cũng khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối tuân thủ chỉ dẫn và hiệu lệnh của lực lượng CSGT trên đường.

Trước đó, sáng 17/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, tình trạng mưa nhỏ, sương mù xuất hiện tại nhiều khu vực tại Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình.

Nhiều sự cố xảy ra trên quốc lộ 6 trong ngày 17/1 do đường trơn và sương mù. Ảnh: Chi cục I.1.

Đặc biệt trên quốc lộ 6 đoạn qua đèo Thung Khe (Hòa Bình), đường trơn và sương mù dày đặc đã khiến 3 ôtô mất lái, lao vào taluy dương.

Thông tin thêm với Zing, Chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ I.1 (Tổng cục đường bộ Việt Nam), cho biết tại Km 197+350 trên quốc lộ 6 cũng xảy ra tai nạn giữa xe tải biển số 51C và một ôtô 7 chỗ do mặt đường trơn. Hậu quả khiến các phương tiện hư hỏng nặng, 2 tài xế bị thương.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay (17/1), bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, sau đó mở rộng ra một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ. Ngày và đêm nay, thời tiết chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng là 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C.

Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang và Lào Cai. Cơ quan khí tượng tiếp tục đưa ra cảnh báo các khu vực núi cao đề phòng hiện tượng băng giá, mưa tuyết khi nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ C.