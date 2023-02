Tài xế Camry vi phạm nồng độ cồn, dùng giấy phép lái xe nghi là giả

Không những vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,147 mg/lít khí thở, lái xe Đào Vương T. còn sử dụng giấy phép lái xe nghi là giả.

Chiều 17/2, tổ công tác Y8/141 Công an TP Hà Nội do thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, Phó đội trưởng Đội CSGT số 8, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội là tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại đường trục phía Nam - cầu Mậu Lương, thuộc địa bàn phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

Đến 15h10, tổ công tác dừng xe kiểm tra ôtô Toyota Camry mang BKS 30F-650.xx. Kết quả lái xe Đào Vương T. (SN 1974, HKTT: Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) vi phạm ở mức 0,147 mg/lít khí thở.

Lái xe Toyota Camry không những vi phạm nồng độ cồn, còn dùng giấy phép lái xe nghi được làm giả.

Quá trình kiểm tra giấy phép lái xe của Đào Vương T., cảnh sát phát hiện không có trên dữ liệu hệ thống giấy phép lái xe quốc gia. Đấu tranh tại chỗ, Đào Vương T. khai nhận đã mua giấy phép lái xe trên mạng Internet.

Ngay sau đó, tổ công tác Y8 đã bàn giao Đào Vương T. về Công an phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, trong ca chiều 17/2, tổ công tác Y8/141 kiểm tra 520 trường hợp nhưng chỉ phát hiện một trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Điều đó cho thấy ý thức của người tham gia giao thông đã được nâng cao rõ rệt sau thời gian cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý quyết liệt, mạnh tay các trường hợp điều khiển ôtô, xe máy mà trong hơi thở có nồng độ cồn.