Tài xế Be vui vì được hỗ trợ khi dịch bùng phát

*Bài viết được thực hiện trước ngày 24/7.

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều tài xế Be bất ngờ khi được chia sẻ gánh nặng mưu sinh theo chính sách hỗ trợ “Đảm bảo thu nhập cho tài xế Be”. Với sự hỗ trợ này, các tài xế có phụ thêm chi phí sinh hoạt cho gia đình, yên tâm phòng chống Covid-19.

Gắn bó với Be từ những ngày đầu vì cảm mến với thương hiệu Việt, anh Trương Hoàng Vĩnh Trung (36 tuổi, tài xế beCar tại TP.HCM) cho hay cuộc sống của anh bước sang trang khác từ đó. Mỗi tuần, anh kiếm được 10-12 triệu đồng, chưa trừ các chi phí.

“Thu nhập này gấp đôi ngày tôi còn làm tài xế chạy cho công ty tư nhân. Chịu khó nên tôi được thưởng khá nhiều, riêng tiền thưởng có thể bù được 70% tiền xăng”, anh Trung so sánh.

Từ khi dịch Covid-19 diễn biến xấu, thu nhập của anh Trung giảm nhiều, có thời điểm giảm tới 70-80%. Đến đợt dịch bùng phát lần thứ tư, anh gần như rơi vào khủng hoảng vì các dịch vụ, cửa hàng dần đóng cửa, nhu cầu đi lại giảm hẳn. Đến khi TP.HCM tạm dừng xe công nghệ chở khách, anh đành tạm nghỉ.

Dù vậy, anh vẫn chi trả được cho các khoản ăn uống hàng ngày, lo cho cha mẹ nhờ vào số tiền dành dụm được trước đó cùng với 4 triệu đồng hỗ trợ từ chương trình đảm bảo thu nhập cho tài xế thân thiết của Be.

“Với vợ chồng tôi, đây là một số tiền lớn, ý nghĩa tinh thần lại càng lớn. Tôi cảm nhận Be quan tâm nhiều tới tài xế, đặc biệt ở thời điểm khó khăn. Điều đó giúp tôi thấy việc mình quyết định gắn bó với công ty là đúng đắn”, anh chia sẻ.

Với nhiều chính sách hỗ trợ, tài xế Be cảm nhận được sự quan tâm của hãng.

Trong khi đó, anh Trần Nam Kha (29 tuổi, tài xế beBike tại TP.HCM) vẫn tiếp tục công việc những ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để giao hàng, đi chợ hộ. Vốn là người TP.HCM nên anh không phải lo tiền thuê trọ, nhưng dịch cũng khiến anh gặp nhiều khó khăn khi thu nhập giảm đáng kể. Nhờ 4 triệu đồng được Be hỗ trợ, anh đỡ lo lắng hơn về chuyện tiền nong trong thời điểm này.

“Mùa dịch mọi thứ đều đắt đỏ. Chưa kể hàng ngày mình đổ rất nhiều xăng vì chạy nhiều, giá xăng cũng tăng cao. Số tiền hỗ trợ đến với mình rất đúng lúc, không chỉ đủ trang trải nhiều chi phí trong những ngày khó khăn, mà còn động viên tinh thần rất nhiều”, anh Kha bộc bạch.

Thời điểm TP.HCM giãn cách theo Chỉ thị 16, mỗi ngày anh Kha chạy được 10-15 đơn, thu nhập trung bình 300.000-400.000 đồng. Hôm nào “cày” thêm, anh kiếm được 500.000-600.000 đồng. Công việc thời dịch đối mặt nhiều nguy cơ, đi đường qua nhiều chốt kiểm soát, có thể vô tình tiếp xúc F0 bất kỳ lúc nào, nhưng anh Kha cho hay mỗi ngày được chạy xe là còn hạnh phúc.

“Tôi vui vì vận chuyển lương thực, thực phẩm đến với nhiều người cần, nhất là khi khách ở trong khu phong tỏa, khu cách ly không thể tự mua được. Giao hàng đến nơi được khách hỏi thăm, động viên, tôi lại hết mệt và có sức tiếp tục công việc. Thời dịch, còn kiếm được tiền đã là may mắn vì hầu hết nhà tôi không ai còn đi làm được lúc này”, anh Kha tâm sự.

Từ đầu làn sóng Covid-19 lần thứ tư, Be ghi nhận sự tăng trưởng tại dịch vụ giao hàng và đi chợ hộ.

Tương tự, anh Hoàng Trung Du (40 tuổi, tài xế beCar tại Hà Nội) cũng cho biết vừa nhận được 3 triệu đồng tiền hỗ trợ của hãng. Anh cho hay từ ngày chạy xe đến giờ chỉ đồng hành với Be, đơn giản vì có thiện cảm với thương hiệu Việt và chính sách đãi ngộ tốt dành cho đối tác.

“Tôi tâm sự với anh em tài xế thì được biết Be là một trong số ít hãng hỗ trợ như vậy trong mùa dịch nên vừa hãnh diện vừa mừng, khoe khắp nơi. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, đằng này lúc đói lại được giúp đỡ nhiều đến vậy”, anh Du chia sẻ.

Khi chưa có dịch Covid-19, mỗi ngày chạy xe từ sáng đến chiều, trừ hết chi phí, anh Du kiếm được khoảng 500.000 đồng. Thu nhập đủ để vợ chồng anh lo tiền trọ, sinh hoạt chi phí, học phí cho con, trả góp mua xe...

Dịch ập tới, nhiều người hạn chế đi lại, số tiền kiếm được dần ít hơn nhưng các khoản chi vẫn đều đặn. Để xoay xở được, anh Du phải vay mượn thêm bên ngoài. Nhiều đêm anh trằn trọc, thở dài, rồi tự động viên mình tiếp tục cố gắng vì gia đình.

Tài xế Be tại Hà Nội tuân thủ các nguyên tắc phòng, chống dịch.

“Hiện tại, tình hình dịch bệnh ở Hà Nội rất phức tạp nên tôi chỉ bật ứng dụng rồi chạy gần nhà. Tôi cũng lo lắm vì lỡ chở phải F0 thì ảnh hưởng tới vợ con, công việc. Nhưng còn có công việc để làm ở thời điểm này là tốt rồi, nên vẫn phải cố thôi”, anh nói.

Để đảm bảo an toàn, anh chỉ chở một khách mỗi cuốc xe theo quy định. Đồng thời, anh chuẩn bị sẵn khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho khách. Anh cũng dự định nếu dịch ở Hà Nội diễn biến phức tạp, không thể tiếp tục chạy beCar, anh sẽ chuyển sang chạy xe 2 bánh theo chương trình hỗ trợ thời dịch của Be.

Chính sách hỗ trợ “Đảm bảo thu nhập cho tài xế Be” được triển khai hai đợt để sẻ chia gánh nặng mưu sinh cùng tài xế trong giai đoạn khó khăn của đợt bùng phát dịch lần 4. Những tài xế Be thân thiết có tổng thu nhập mỗi tháng từ Be dưới 5 triệu đồng sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng đến 4 triệu đồng. Bên cạnh đó, Be đang có chương trình hỗ trợ tài xế beCar chuyển đổi tạm thời sang dịch vụ beBike để kiếm thêm thu nhập trong mùa dịch.