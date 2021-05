Tài xế Be nhặt được tiền giữa đêm, trả lại người đánh rơi

Nhặt được cọc tiền lúc đêm muộn, anh Tâm vội tắt app không nhận chuyến xe mới, thay vào đó đợi người đánh rơi quay lại. Sau hơn 30 phút, anh mang tiền đến trụ sở công an gần nhất.

Đến giờ, anh Trần Thiện Tâm (33 tuổi, quê Sóc Trăng) vẫn không khỏi sốt ruột khi chưa ai đến công an nhận lại số tiền trên dù đã nhiều ngày trôi qua.

“Không cần tuyên dương”

Anh Tâm nhớ lại, khoảng 21h45 ngày 3/5, vừa trả khách trong con hẻm nhỏ trên đường Nghĩa Phát (quận Tân Bình), anh vô tình thấy cọc tiền được xếp cẩn thận, cột chun nằm dưới đất. Anh lập tức tắt app để không nhận cuốc mới, đứng đợi người đánh rơi quay lại tìm. Hơn 30 phút trôi qua, vì không ai quay lại, anh mang cọc tiền trên đến trụ sở công an gần đó để trình báo.

“Sau khi hoàn tất các thủ tục, tôi mới biết cọc tiền đó gần 6 triệu đồng. Tôi về đến nhà lúc nửa đêm nhưng cứ trằn trọc. Nhớ lại cọc tiền được xếp cẩn thận, cột chun, tôi nghĩ người đánh rơi đã đứng tuổi và số tiền đó rất quan trọng với họ”, anh chia sẻ.

Anh Trần Thiện Tâm làm tài xế Be được hơn 2 năm.

Sáng hôm sau, anh quay lại con đường này, nhờ người dân xung quanh nếu thấy ai trở lại tìm tiền rơi thì bảo đến công an. Ngoài ra, anh còn đăng lên mạng xã hội, nhờ mọi người chia sẻ để sớm tìm được người đánh rơi tiền.

“Việc làm của tôi chỉ là chuyện nhỏ xíu, không cần tuyên dương hay ca ngợi. Ai trong hoàn cảnh đó cũng làm vậy thôi”, anh Tâm quả quyết.

Bài học “Tài xế Be thân thiện”

Trong căn phòng trọ chưa đầy 20 m2 ở ngoại ô thành phố, chị Huỳnh Thị Vân (30 tuổi, vợ anh Tâm) cho biết, đây không phải lần đầu anh nhặt được của rơi trả lại người mất. Anh từng nhặt được điện thoại, giấy tờ trong lúc chạy xe và tìm cách trả lại cho người đánh rơi.

Anh Tâm cho biết, trước kia anh làm bốc vác tại chợ đầu mối Bình Điền. Hai năm gần đây, anh chuyển sang làm tài xế công nghệ của Be. “Tôi gắn bó với Be từ khi ứng dụng mới ra mắt. Tôi đăng ký chạy thử vì đây là ứng dụng của người Việt. Sau 1 tháng, cuốc xe đều và nhiều hơn, có những ngày cao điểm tôi chạy được 600.000-700.000 đồng/ngày. Cuộc sống gia đình dần ổn định”, anh tâm sự.

Anh Tâm hiện sống tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Theo anh Tâm, không phải ai có bằng lái cũng được làm tài xế công nghệ của Be, mà phải trải qua các bài kiểm tra ứng xử, lớp học giao tiếp, luật an toàn giao thông. “Trong các bài học, tôi nhớ nhất câu ‘tài xế Be thân thiện’. Tôi trực tiếp phục vụ khách hàng và cũng là người góp phần xây dựng hình ảnh cho thương hiệu. Sau mỗi cuốc xe, nhiều khách còn tặng khô cá, chai nước, trái cây cho tôi. Điều đó khiến những vất vả dường như tan biến”, anh tâm sự.

Sau một ca mổ cách đây vài tháng, từ chạy xe cả ngày, anh chuyển sang chạy chiều tối. Mỗi ngày anh chạy được khoảng 200.000 đồng. Anh Tâm chia sẻ, thời gian tới, khi sức khỏe tốt hơn, anh sẽ chuyển phòng trọ để vợ có thể buôn bán nhỏ và chăm sóc con gái đang học lớp 3. Anh vẫn gắn bó công việc tài xế xe ôm công nghệ để có thêm thu nhập.

Anh Tâm cho biết vẫn gắn bó công việc tài xế xe ôm công nghệ để có thêm thu nhập.

Đại diện Be cho biết, căn cứ vào lịch sử hoạt động và hành động đẹp, góp phần tích cực đến cộng đồng tài xế Be, công ty quyết định thăng hạng “Tài xế Be thân thiện” của anh Tâm từ vàng lên pro+. Điều này mang đến cơ hội gia tăng thu nhập và phúc lợi để anh an tâm chăm sóc gia đình.