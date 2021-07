Tài xế Be được hỗ trợ đến 4 triệu đồng/tháng thời dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Be đã hỗ trợ tiền trực tiếp nhằm giúp tài xế đảm bảo thu nhập, trang trải cuộc sống.

Anh Thành (41 tuổi, quận Bình Chánh) cho biết đã chạy xe ôm công nghệ được hơn 4 năm, nhưng chưa lúc nào gặp nhiều khó khăn như đợt bùng phát dịch lần này.

Anh chạy xe, vợ làm giúp việc theo giờ, nuôi ba đứa con đang tuổi đi học. Hơn một năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh, công việc của cả hai vợ chồng đều bấp bênh nên làm được đồng nào là xài hết đồng ấy. Từ cuối tháng 5 đến nay, vợ anh hầu như chỉ ở nhà trông ba đứa con vì không thể gửi ở đâu để đi làm.

Đơn hàng của anh Thành cũng trồi sụt thất thường. Rất nhiều bữa cả nhà chỉ có ba đứa nhỏ được ăn cơm với thịt, còn vợ chồng anh “thắt lưng buộc bụng” cố gắng trang trải các chi phí trong cuộc sống. Khi được hỏi về hỗ trợ của hãng gọi xe, anh Thành cho biết mỗi ngày vẫn có một vài cuốc xe, có phát sinh thu nhập nên không được hỗ trợ.

Hộp cơm trưa đơn sơ của tài xế công nghệ trong mùa dịch.

Nhiều tài xế công nghệ ở TP.HCM cũng có hoàn cảnhgiống như anh Thành, đang là trụ cột của cả một gia đình. Thời dịch, các tài xế lái xe 4 bánh được các hãng hỗ trợ chuyển tạm thời sang hai bánh để duy trì thu nhập. Tuy nhiên, khi TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16 thì dịch vụ chở khách, giao đồ ăn bị tạm dừng, toàn bộ thu nhập của nhóm các tài xế công nghệ chỉ trông chờ vào đơn giao hàng, đi chợ hộ…

Theo Chỉ thị 16, các hãng gọi xe công nghệ giờ chỉ được cung cấp dịch vụ giao hàng và đi chợ hộ. Ứng dụng gọi xe Be cho biết đang dành nhiều ưu đãi cho khách sử dụng 2 dịch vụ này, nhằm giúp tài xế duy trì một lượng đơn hàng nhất định. Hãng cũng khuyến khích tài xế và khách hàng chọn phương thức thanh toán không tiền mặt qua ngân hàng số Cake để an toàn và hưởng nhiều ưu đãi.

Be triển khai nhiều ưu đãi cho khách hàng để giúp tài xế tăng đơn hàng đi chợ hộ trong thời gian TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16.

Hiện nay, Be là một trong số ít hãng gọi xe có chính sách hỗ trợ cho tài xế là F0, F1, F2 bị cách ly phòng dịch. Bên cạnh đó, Be còn đưa việc đảm bảo thu nhập thời dịch cho tài xế thành chính sách của công ty. Cụ thể, những tài xế Be đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, có tổng thu nhập mỗi tháng từ Be dưới 5 triệu đồng được hỗ trợ tiền trực tiếp nhằm đảm bảo một phần thu nhập. Mức hỗ trợ cao nhất lên đến 4 triệu đồng/người/tháng.

Tổng số tiền sử dụng để hỗ trợ của Be dành cho chính sách này lên tới hàng tỷ đồng mỗi tháng. Hãng đang thực hiện chính sách này trong tháng 5, tháng 6 và dự kiến tiếp tục nếu làn sóng Covid-19 lần thứ 4 kéo dài.

Mức hỗ trợ cao nhất mà Be áp dụng cho tài xế lên đến 4 triệu đồng/người/tháng.

Anh Hoàng Văn Chiến (Đà Nẵng), vừa hồ hởi khoe trên nhóm các tài xế tin nhắn thông báo sẽ nhận được 3,5 triệu đồng hỗ trợ thu nhập tháng 6 từ Be. Đây là tháng thứ hai liên tiếp anh được hỗ trợ. Đợt dịch bùng phát ở Đà Nẵng, vì chở khách dương tính mà anh Chiến thành F1, buộc phải cách ly tập trung. Theo chính sách của hãng, anh nhanh chóng nhận được 2 triệu đồng vào tài khoản chỉ sau một tuần lễ gửi giấy tờ xác minh.

“Thật sự không nghĩ là Be lại lo cho tài xế nhiều như vậy. Tôi chạy xe được công ty mua bảo hiểm, cho khám sức khỏe định kỳ. Giờ khó khăn lại được công ty quan tâm hỗ trợ, tôi thấy mình may mắn hơn nhiều người”, anh Chiến tâm sự.

Chị Bích Ngọc, một tài xế BeBike tại TP.HCM, cho biết Be vừa thông báo chị sẽ nhận được hỗ trợ 3,5 triệu đồng từ chương trình đảm bảo thu nhập trong những ngày sắp tới. Số tiền này đến đúng lúc chị cần. “Thực sự nếu không có công ty hỗ trợ lúc này, tôi không biết bám vào đâu nữa. Vì nhà 3 miệng ăn đều trông vào các cuốc xe của tôi, lại còn tiền trọ, tiền thuốc men cho con nhỏ”, chị Ngọc trải lòng.

Đều là lao động chính trong gia đình, gặp dịch bệnh, những tài xế công nghệ như chị Ngọc, anh Chiến, anh Thành càng thêm vất vả. Chính sự chung vai gánh vác của doanh nghiệp sẽ là phương án cần thiết, góp phần ổn định xã hội, giúp người lao động an tâm chấp hành các mục tiêu chống dịch.

Công ty Be Group ủng hộ TP.HCM 5 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19.