Tài xế Be dựng màn chắn, tặng khẩu trang cùng khách hàng chống dịch

Để giảm nỗi lo cho khách hàng khi di chuyển trong mùa dịch, tài xế Be nghiêm túc thực hiện các biện pháp chống dịch, giúp mỗi chuyến xe thêm an toàn.

Khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, tình hình phức tạp hơn, khiến người dân phải lo lắng, đề phòng nhiều hơn. Mỗi lần ra đường, mỗi người đều cần ghi nhớ phải hạn chế tiếp xúc, di chuyển đến nơi đông đúc; luôn mang theo khẩu trang và nước rửa tay. Hiểu được nỗi lo này trong thời dịch, mỗi bác tài Be đều tự trang bị khẩu trang, nước khử khuẩn để bảo vệ kỹ càng trong từng chuyến đi.

Bước lên một chuyến xe BeCar, khách và tài xế đều có “khoảng cách” là những tấm màn chắn giọt bắn trong suốt. Trên màn chắn của BeCar có đầy đủ thông tin về nguyên tắc 5K và cả nơi nhận tiền mặt. Bên cạnh đó, Be cũng mang đến nhiều hình thức thanh toán không tiền mặt như ví điện tử Momo, True Money, Smart Pay, VNPay, thẻ quốc tế, giúp bảo đảm an toàn và an tâm cho hành khách.

Chuyến xe Be được đảm bảo an toàn nhờ màn chắn giọt bắn.

Một khách hàng từng gửi đánh giá sau khi trải nghiệm ứng dụng Be: “Em vội nên quên đưa khẩu trang, bác tài cho luôn 2 cái và nói cùng nhau chống dịch". Khẩu trang không chỉ là vật bất ly thân, mà còn được các bác tài nhà Be chuẩn bị dự phòng trong trường hợp khách hàng đánh rơi hay quên mang theo.

Đánh giá của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Be. Ảnh chụp màn hình.

Giữa hàng loạt tin nhắn thông báo từ Bộ Y tế về số ca nhiễm mới, những khu vực “báo động đỏ”, yêu cầu người dân tuân thủ 5K, thì đều đặn 8h sáng mỗi ngày, tin nhắn từ Be đã đến hỏi thăm, dặn dò, nhắc nhở đừng quên đeo khẩu trang, nhớ chuẩn bị kỹ càng trước khi ra khỏi nhà… để bạn yên tâm trên mỗi chuyến đi.

Giữa lúc căng thẳng, những tin nhắn nhắc nhở từ Be giúp hành khách thấy ấm lòng. Ảnh chụp màn hình.

Với chương trình beClean được Be áp dụng từ năm 2020 đến nay, các bác tài được cung cấp thông tin, kiến thức và đào tạo quy trình chống dịch một cách kỹ càng. Với phương châm trao quyền cho tài xế, Be hỗ trợ kiến thức, kỹ năng giúp các bác tài có nền tảng để cải tiến chất lượng dịch vụ cho từng cuốc xe BeCar, BeBike của mình.

Do đó, dù trong giai đoạn bình thường hay mùa cao điểm dịch, tài xế Be cũng không nao núng, thay vào đó là nhanh chóng triển khai thêm các biện pháp bảo vệ an toàn, cải thiện chất lượng chuyến xe. Nhiều câu chuyện xúc động giữa các bác tài và khách hàng như nguồn động lực để 300.000 tài xế Be liên tục cải thiện chất lượng phục vụ, giúp mỗi ngày di chuyển của bạn an toàn và dễ chịu hơn.