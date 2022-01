Tài xế Be đón Tết ấm no nhờ thu nhập tăng

Nhờ sáng tạo trong đại dịch, mở rộng hệ sinh thái để khôi phục tăng trưởng, thêm thu nhập và phúc lợi cho tài xế… Be ngày càng chứng tỏ sức cạnh tranh trên thị trường.

Trong khi không ít đồng nghiệp gặp cảnh “ế” khách dịp cuối năm, anh Anh Huỳnh Trung Bảo - tài xế Be cho biết hãng đang triển khai chương trình hỗ trợ giao 2 giờ, nhiều điểm đến… cho các cửa hàng online nên cuốc xe vẫn “nổ” liên tục. “Cứ đà này, Tết được ăn cơm có thịt rồi”, anh Bảo hào hứng.

Cuối năm cuốc nhiều, thưởng cao

Giai đoạn cuối năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Be kịp thời triển khai những chính sách kích cầu cho khách hàng kết hợp các chương trình thưởng hấp dẫn với tài xế. Nhờ đó, nhiều bác tài beBike tại TP.HCM tăng 30% thu nhập trong 2 tháng gần đây. Niềm vui nhân lên khi hãng tiếp tục thưởng hoàn tiền đến 6,5% doanh thu cuốc xe cho năm nay.

Cuối năm, đơn giao hàng nhiều điểm dừng tăng, mang lại thu nhập tốt hơn cho tài xế.

Bên cạnh đó, Be vừa bắt tay Shopee đưa beDelivery trở thành phương thức giao - nhận với bên mua và bán ở nội thành Hà Nội hoặc TP.HCM. Dịch vụ giao hàng này góp phần nâng cao trải nghiệm, rút ngắn thời gian và giảm tỷ lệ hủy đơn. Ngoài ra, phương thức này mang đến cơ hội thêm thu nhập cho bác tài Be khi đơn hàng hứa hẹn tăng đáng kể từ Shopee trong mùa mua sắm cuối năm.

Chị Lê Thị Dung, tài xế beBike cho biết từ sau Giáng sinh, chị nhận nhiều đơn giao cho các cửa hàng online. Đội ngũ tài xế trong nhóm thường nhắc nhau chuẩn bị sẵn tiền trong ví để nhận các đơn COD (giao hàng ứng tiền trước).

Dù trải qua một năm nhiều biến động trong kinh doanh, Be Group nhận giải nhất hạng mục Phát triển kinh tế của Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM năm 2021. Hiện doanh nghiệp này đang là ứng dụng gọi xe nằm trong top dẫn đầu thị trường với hơn 10 triệu khách hàng, khoảng 300 doanh nghiệp chọn làm đối tác cung cấp dịch vụ lâu dài.

Hưởng nhiều phúc lợi

Đi đường dài với phương châm “lấy tài xế làm gốc”, hãng xe công nghệ Be đặc biệt đầu tư vào chính sách bảo hiểm cho bác tài. Trước đây, bảo hiểm cho các sự cố nghề nghiệp của tài xế xe ôm dường như xa xỉ. Tuy nhiên, Be ra đời góp phần thay đổi quan niệm này.

Với những đóng góp nổi bật trong năm 2021, Be Group nhận giải nhất lĩnh vực phát triển kinh tế, trong khuôn khổ giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần thứ 2 năm 2021.

Với tiêu chí bảo đảm về chất lượng dịch vụ và doanh thu, Be cung cấp bảo hiểm tai nạn 24/7 lẫn bảo hiểm sức khoẻ qua chương trình beHealthcare cho đội ngũ tài xế. beHealthcare có mức chi trả cho các khoản nội trú ốm đau, bệnh tật hay thương tật đến 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo chi trả đến 110 triệu đồng. Tổng giá trị cho gói bảo hiểm có thể đạt 350 triệu đồng. Tài xế được chọn cơ sở y tế mong muốn với quyền lợi bảo hiểm cao.

Anh Dương Văn Quang, tài xế Be, từng chia sẻ trên trang cá nhân câu chuyện nhờ bảo hiểm của hãng, gia đình anh không phải chới với xoay sở khi nằm viện do xuất huyết dạ dày. “Thật sự cảm ơn Be đã mang đến cho tôi và anh em chiếc phao đáng tin”, anh tâm sự. Nam tài xế bộc bạch chỉ khi gặp vấn đề sức khỏe mới thấm thía hơn ý nghĩa của bảo hiểm do công ty hỗ trợ.

Be quan niệm sự yên tâm sau tay lái của các bác tài tạo nên những chuyến đi chất lượng cho khách hàng, giúp hoàn thiện uy tín dịch vụ của thương hiệu. Không dừng ở việc tối ưu số lượng đơn hàng, tăng tiền thưởng hay chế độ bảo hiểm, Be phối hợp Cake mở rộng hệ sinh thái sang mảng tài chính. Nhờ đó, tài xế được hỗ trợ gói vay với lãi suất ưu đãi, tham gia các sản phẩm được thiết kế riêng như gói tiết kiệm lãi suất tốt từ 10.000 đồng/ngày…

Hợp tác giữa Be và Shopee hứa hẹn tăng đơn hàng giao - nhận đáng kể trong mùa mua sắm cuối năm cho các bác tài.

Bên cạnh các quyền lợi cố định, các bác tài Be thân thiết có thể hưởng ưu đãi chăm sóc xe tại hệ thống sửa xe gắn máy 411, miễn phí bảo dưỡng, công sửa chữa, rửa xe đến giảm giá phụ tùng…

Như mọi ngành nghề khác, việc mưu sinh với tài xế công nghệ giai đoạn này không dễ dàng. Dù vậy, những chăm lo về chính sách lao động của hãng xe công nghệ như Be mang đến tín hiệu khả quan.

Hiệu quả của việc áp dụng các chính sách này một phần dựa trên đà hoàn thiện hệ sinh thái của ứng dụng, từ việc tối ưu tính năng dịch vụ đến mở rộng mảng tài chính, phối hợp đa dạng đối tác… Tài xế ngày càng gắn bó với Be nhờ nhận nhiều lợi ích. Đây được đánh giá là lợi thế cạnh tranh của ứng dụng Việt này.

Tài xế thân thiết có thể tham khảo các chương trình phúc lợi của Be tại đây.