Tài xế AhaMove bị xử phạt vì ra đường sau 18h

Bị lập biên bản vi phạm kèm mức phạt 2 triệu đồng, một tài xế của AhaMove cho rằng bản thông không biết quy định mới. Anh này đổ lỗi về phía công ty chủ quản.

Tối 26/7, công an các quận, huyện, TP Thủ Đức (TP.HCM) đồng loạt ra quân xử lý các trường hợp ra đường sau 18h không có lý do chính đáng.

Khoảng 20h cùng ngay, tổ tuần tra Công an quận Tân Bình chặn xe một tài xế công nghệ tên C. trên đường Trường Chinh. Trình bày với công an, nam tài xế khai báo mình vừa đi giao rau, củ, quả cho khách hàng ở quận 12.

Theo ông C., ông nhận cuốc giao hàng lúc 16h, giao từ quận Tân Phú sang quận 12. Trên đường về nhà, ông bị cảnh sát chặn xe để xử lý vì ra đường sau 18h.

Tài xế AhaMove cho rằng bản thân không biết quy định mới của thành phố. Ảnh: Lê Trai.

Phía CSGT cho rằng lý do của tài xế là không hợp lý, bởi khoảng cách từ điểm nhận hàng đến điểm giao hàng khá gần, không thể mất 4 giờ để di chuyển. Lúc này, tài xế than rằng do xe bị hư hỏng dọc đường.

Với việc ra ngoài sau giờ quy định không có lý do chính đáng, ông C. bị CSGT lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng.

Lúc này, nam tài xế không đồng ý ký vào biên bản và cho rằng bản thân không biết quy định mới, đồng thời đổ lỗi cho phía công ty.

“Công ty không báo sớm nên tôi không biết, như vậy thì công ty phải chịu. Giờ tôi không có tiền đóng phạt, các anh cứ giữ giấy tờ hết đi”, ông C. quả quyết.

Tuy nhiên, sau khi gọi về công ty trao đổi, người này đã thay đổi quyết định và đồng ý ký vào biên bản vi phạm.

Nam tài xế bị phạt vì giao hành cho khách lúc 22h. Ảnh: Lê Trai.

Tại đường Đỗ Xuân Hợp lúc 22h, tổ tuần tra Công an TP Thủ Đức chặn xe của một tài xế ôtô 16 chỗ. Nam tài xế cho biết đang đi giao hải sản cho khách.

“Tôi biết quy định không được ra đường sau 18h, nhưng vì còn thùng hàng của khách nên đi giao nốt”, nam tài xế giãi bày.

Tổ tuần tra Công an TP Thủ Đức cho biết đây là trường hợp vi phạm thứ 5 bị cảnh sát xử lý trong đêm 26/7.