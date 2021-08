Tài tử ‘Xác ướp Ai Cập’ đóng phim cùng Leonardo DiCaprio

Nam diễn viên Brendan Fraser là ngôi sao tiếp theo góp mặt trong dự án “Killers of the Flower Moon” của đạo diễn Martin Scorsese.

Deadline đưa tin Brendan Fraser, ngôi sao của loạt phim The Mummy sẽ đảm nhận một vai trong dự án Killers of the Flower Moon - tác phẩm có kinh phí sản xuất lên tới 200 triệu USD - của đạo diễn Martin Scorsese. Dự án đã bấm máy từ tháng 4 và vẫn đang sản xuất.

Trong những thập kỷ qua, hình ảnh Brendan Fraser trong lòng khán giả đã chuyển dịch từ một ngôi sao hành động sang diễn viên chính kịch giàu nội lực. Trong tác phẩm mới nhất, No Sudden Move, nam diễn viên hóa thân thành kẻ chủ mưu một kế hoạch bắt cóc đòi tiền chuộc.

Brendan Fraser đã phải tăng cân để vào vai nhân vật anh có ngoại hình già nua, nặng nề. Tác phẩm thể loại tội phạm, giật gân của đạo diễn Steven Soderbergh đã ra mắt hồi tháng 6 và mang về cho Fraser nhiều lời ngợi khen diễn xuất.

Diện mạo Brendan Fraser thay đổi nhiều trong những năm gần đây. Ảnh: Getty Images.

Killers of the Flower Moon lấy bối cảnh bang Oklahoma, Mỹ vào thập niên 1920. Tác phẩm tập trung làm sáng tỏ những bí ẩn xoay quanh chuỗi án mạng nhắm vào các thành viên của Osage Nation - một bộ lạc bản địa giàu có - nhằm chiếm đoạt của cải. Chuỗi tội ác này, gây ra bởi những người da trắng, được lịch sử gọi tên Reign of Terror (Triều đại khủng bố).

Phim do Martin Scorsese đạo diễn, với kịch bản được biên kịch kỳ cựu Eric Roth xây dựng dựa trên nội dung cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giả David Grann. Dàn diễn viên của Killers of the Flower Moon quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Robert De Niro, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers...