Tài tử Will Smith sắp ra hồi ký đầu tay

Mới đây, Will Smith tiết lộ tên và bìa cuốn hồi ký sắp ra mắt vào ngày 9/11.

Ngày 19/6, tài tử này đã tiết lộ tiêu đề và bìa của cuốn tự truyện WILL trên Instagram và trang web cá nhân. Cuốn hồi ký sẽ được nhà sách Penguin Press xuất bản vào ngày 9/11.

Will Smith đã hào hứng chia sẻ về cuốn sách sắp ra mắt. Ảnh: People.

Chia sẻ trong một video đăng trên mạng xã hội, Smith nói: “Đó là công sức của sự yêu thương. Tôi đã dành thời gian cho cuốn sách suốt hai năm qua và cuối cùng tác phẩm này đã sẵn sàng".

Trong cuốn WILL, Smith sẽ khắc họa con đường bản thân đã đi qua để đạt được thành công như hiện tại, từ thời thơ ấu ở Philadelphia, Pennsylvania, đến các vai diễn mang tính biểu tượng trong The Fresh Prince of Bel-Air và một loạt các bộ phim ăn khách như Ali (2001) và Hitch (2005).

Cuốn sách này là "câu chuyện đầy cảm hứng về việc tự trang bị kiến ​​thức cho bản thân, đưa Will Smith đến thành công và sau đó phát triển hơn nữa để đạt được sự bình yên trong tâm hồn của bản thân cùng những người thân yêu và thế giới", theo thông cáo báo chí công bố về hợp đồng ra sách.

Tên tuổi của Will Smith được biết đến rộng rãi qua nhiều bộ phim lớn của Hollywood. Ảnh: People.

Smith cũng tiết lộ trang bìa là nhiều bức chân dung của nam diễn viên được vẽ chồng lên nhau, do nghệ sĩ hình ảnh Brandan Odums tại New Orleans "chấp bút".

Nam diễn viên đã viết WILL cùng Mark Manson, tác giả có tác phẩm lọt vào danh sách ăn khách năm 2016.