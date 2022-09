Tài tử vụt sáng nhờ vai phản diện

Theo Daum, khả năng diễn xuất ấn tượng song sau nhiều năm chăm chỉ đóng vai phụ, Kim Joo Heon mới thật sự được khán giả chú ý nhờ vai phản diện trong “Big Mouth”.

Là một trong những tác phẩm nhận được sự chờ đón và quan tâm nhất của khán giả truyền hình ngay từ khi lên sóng, theo dữ liệu từ Nielsen Korea, Big Mouth mở màn với tỷ suất người xem đạt 6.2% - rating cao nhất trong số các bộ phim chiếu cùng khung giờ.

Bắt đầu từ tập 5, bộ phim ghi nhận thành tích nhảy vọt khi đạt 9,8% trên toàn quốc, 10% ở khu vực đô thị và chạm nóc 12% trong phân cảnh cao nhất. Trải qua hơn nửa chặng đường, tác phẩm của đài MBC ngày càng khẳng định sức hút với công chúng khi xác lập kỷ lục về tỷ suất người xem trung bình toàn quốc chạm mốc 11,5 % ở tập thứ 9.

Kim Joo Heon đang là cái tên được quan tâm. Ảnh: Dazed.

Dựa trên kết quả dữ liệu do Good Data Corporation, Big Mouth đã đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình gây tiếng vang nhất Hàn Quốc trong ba tuần liên tiếp bắt đầu từ tuần thứ hai tháng 8. Trang Naver đánh giá ngoài cốt truyện hấp dẫn, tình tiết gay cấn với những cú twist bất ngờ, phim còn có dàn cast chất lượng từ ngoại hình đến diễn xuất.

Bên cạnh bộ đôi chính Lee Jong Suk và Im YoonA, nam phụ Kim Joo Heon là cái tên nhận được sự quan tâm và yêu thích của khán giả. Cụ thể, theo dữ liệu Good Data Corporation, nam diễn viên sinh năm 1980 đứng vị trí đầu tiên trong top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên phim truyền hình tháng 8.

Sự nghiệp diễn xuất gắn liền với vai phụ

Đam mê diễn xuất từ nhỏ, Kim Joo Heon lựa chọn theo học tại Học viện Nghệ thuật Seoul Khoa Sân khấu và Điện ảnh. Sau khi tốt nghiệp, tài tử bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở tuổi 28 trong bộ phim trắng đen – A Matter Of Principal.

Những năm sau đó, anh chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực nhạc kịch và gặt hái được một số thành công nhất định. Trong đó, vở Raising The Sun In The Sky (2013) mà tài tử đóng chính đã ghi dấu ấn tên tuổi của anh trong giới sân khấu với Giải thưởng diễn xuất tại Double Actor Festival Acting lần thứ 11.

Kim Joo Heon tạm ngưng hoạt động ở sân khấu kịch để theo đuổi nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp. Ảnh: Twitter.

Một năm sau đó, anh tạm dừng sự nghiệp đang trên đà phát triển trên sân khấu kịch để trở lại màn ảnh rộng với vai nhỏ trong các tác phẩm như The Con Artists (2014), Tazza: The Hidden Card (2015), Planck Constant (2015), The Accidental Detective (2015)…

Theo Yonhap News, không giống đa số diễn viên thường lựa chọn tiếp cận khán giả qua các bộ phim truyền hình, Kim Joo Heon đã giành 8 năm cống hiến cho điện ảnh. Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 1980 lại chưa có nhiều cơ hội để phô diễn thực lực diễn xuất. Các tác phẩm điện ảnh mà anh tham gia đều ở tuyến nhân vật phụ hoặc trong vai trò hỗ trợ. Thời lượng xuất hiện ít ỏi không đủ để Joo Heon ghi dấu ấn với khán giả.

Phải đến năm 2016, anh mới có được vai diễn đầu tay trong phim truyền hình mang tên Squad 38. Cũng trong năm đó, sao nam 8X xuất hiện trong bom tấn Train To Busan. Dù chỉ đảm nhận vai nhỏ, thành công vang dội của phim đã giúp anh bắt đầu được nhiều đạo diễn chú ý. Những bộ phim tiếp theo Joo Heon tham gia tuy không tạo hiệu ứng bùng nổ, anh vẫn được đánh giá cao về phong cách diễn xuất cũng như khả năng nắm bắt tâm lý nhân vật.

Sau 12 năm hoạt động trong nghề, sự nghiệp của nam diễn viên có những bước khởi sắc rõ rệt. Chỉ tính riêng trong năm 2020, Kim Joo Heon tham gia 4 phim truyền hình và cùng lúc đều đạt kết quả tích cực. Mở đầu là vai diễn Park Min Kook trong siêu phẩm y khoa Dr. Romantic 2.

Trong phim, Kim Joo Heon vào vai Park Min Kook – người được chủ tịch Quỹ Đại học Geosan điều đến làm giám đốc Bệnh viện Doldam để kiểm soát tình hình. Vốn là chuyên gia phẫu thuật tổng hợp tài năng, thế nhưng anh luôn bị ám ảnh bởi quá khứ 12 năm trước chạy trốn khỏi vụ tai nạn xe buýt, trong khi sư phụ Kim đang mạo hiểm tính mạng để cứu sống một người bất tỉnh.

Từ đó, anh luôn cảm thấy bản thân bị coi thường trong mắt sư phụ Kim và quyết tâm đánh bại ông. Vốn thuộc phe phản diện, viện trưởng Park Min Kook lại toát lên vẻ ngoài phong độ khi khoác lên chiếc áo blouse trắng. Theo Naver, dù là tuyến phụ, nhân vật này lại được đánh giá nổi bật không kém vai chính bác sĩ Kim. Màn thể hiện ấn tượng mang về cho tài tử 8X giải thưởng truyền hình đầu tiên trong sự nghiệp - Nam diễn viên phụ xuất sắc KBS Drama Awards 2020.

Cùng năm, anh xuất hiện trong It’s Okay To Not Be Okay vai giám đốc điều hành công ty xuất bản sách thiếu nhi của tác giả Ko Moon Young (Seo Ye Ji). Là người lập dị song anh luôn dành sự quan tâm và đối xử với Moon Young như em gái. Ngay khi vừa lên sóng, bộ phim trở thành một trong những tác phẩm truyền hình ăn khách. Mức độ phủ sóng rộng rãi của phim góp phần đưa tên tuổi của Kim Joo Heon đến gần hơn với khán giả.

Năm 2020, Kim Joo Heon mới được chú ý đến khả năng diễn xuất. Ảnh: Naver

Cũng là vai bác sĩ nhưng hình tượng hoàn toàn đối lập với nhân vật trong Dr. Romantic 2, Kim Joo Heon ở Do Do Sol Sol La La Sol là tiến sĩ Cha Eun Seok – người từng từ bỏ đam mê trong cuộc sống vì áp lực công việc. Nhưng với sự giúp đỡ của nữ chính Goo Ra ra (Go Ara), anh đã cố gắng tìm lại niềm vui trong cuộc đời mình. Trang Juskorea đánh giá Kim Joo Heon xứng đáng trở thành nhân vật trung tâm trong Do Do Sol Sol La La Sol bởi từng hành động, biểu cảm của nam diễn viên đều có thể chạm được đến trái tim của người xem.

Start-Up – bộ phim do Nam Joo Hyuk và Suzy đóng chính - là dự án truyền hình thứ 4 mà Kim Joo Heon tham gia trong năm 2020. Theo Allkpop, ngay từ tập đầu, diễn xuất của tài tử 40 tuổi trong vai Seo Chung Myung - bố của Seo Dal Mi (Suzy) đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. Chung Myung là người luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho gia đình. Bởi vậy, ông chịu đựng nỗi đau, chấp nhận thử thách cuộc sống với một suy nghĩ tích cực.

Trang Cosmo nhận xét Kim Joo Heon là một diễn viên giỏi. Không chỉ làm tốt vai trò hỗ trợ cho nhân vật chính mà diễn xuất của anh cũng tỏa sáng dù ở bất cứ vị trí nào.

Tỏa sáng nhờ vai phản diện trong Big Mouth

Big Mouth xoay quanh Park Chang Ho (Lee Jong Suk) - luật sư với tỷ lệ thắng kiện chỉ 10% bỗng rơi vào nguy hiểm khi bị nhầm với một kẻ lừa đảo có biệt danh "Big Mouse". Từ đó, anh buộc phải đào sâu vào các âm mưu thâm hiểm của tầng lớp thượng lưu để tìm ra sự thật.

Trong phim, Kim Joo Heon đảm nhận vai Choi Do Ha - thị trưởng đầy mưu mô và tham vọng. Nhiều ý kiến cho rằng Thị trưởng Do có thể là "trùm phản diện" cuối cùng - Big Mouse. Bề ngoài, Choi Do Ha đứng về phía Park Chang Ho (Lee Jong Suk) và Go Mi Ho (Im YoonA) nhưng thực chất hắn lại là đồng phạm trong vụ án giết người ở bệnh viện Gucheon.

Trang Allkpop khen ngợi diễn xuất của Kim Joo Heon trong vai một nhân vật mang danh tính bí ẩn. Với những nghi vấn được đặt ra ngay từ tập đầu, đến nay, diễn xuất của anh luôn khiến khán giả thêm phần tò mò và suy đoán về danh tính thật của Big Mouse.

Kim Joo Heon là cái tên được nhiều khán giá quan tâm từ sau khi Big Mouth lên sóng. Ảnh: Naver.

Trang Daum đánh giá điểm đặc biệt trong diễn xuất của tài tử 8X là sự kết hợp giữa yếu tố bản năng và sự tìm tòi, nỗ lực trong từng vai diễn. Cũng bởi có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, anh mới hiểu rõ từng chi tiết của nhân vật và biến những điều đó theo cách của riêng mình.

Dù không đảm nhận vai chính, cũng không phải tên tuổi quá đình đám trong giới, Kim Joo Heon đã vươn lên dẫn đầu trên nền tảng đề xuất nội dung và tìm kiếm tích hợp OTT Kinolights công bố hồi đầu tháng 8. Theo Naver, ngoài lối diễn xuất ấn tượng, nhân vật mà tài tử đảm nhận còn thu hút khán giả nhờ vẻ ngoài lạnh lùng, ngôn từ sắc bén cùng những cử chỉ, hành động đầy bí hiểm.

Ngoài Big Mouth, Kim Joo Heon cũng đang góp mặt trong series phim chiếu mạng - A Model Family. Tác phẩm này hiện cũng đứng đầu trong top 10 series phim được xem nhiều nhất.