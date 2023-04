Tài tử 'Vô gian đạo' sa sút kinh tế

Công việc kinh doanh - đầu tư của Dư Văn Lạc không thuận lợi, thua lỗ nghiêm trọng. Điều này khiến nam diễn viên lâm vào khủng hoảng kinh tế.

Ngày 18/4, On đưa tin nam diễn viên Dư Văn Lạc vừa rao bán tòa nhà thương mại do anh sở hữu ở Hong Kong. Anh bán rẻ hơn so với giá thị trường 79.000 USD . Vụ giao dịch khiến tài tử Vô gian đạo bị lỗ hơn 328.000 USD sau 8 năm đầu tư.

Truyền thông xứ Cảng thơm cho biết Dư Văn Lạc đang gặp khó khăn kinh tế. Vì vậy, anh phải bán tháo bất động sản thương mại này để cắt lỗ do kinh doanh không hiệu quả nhưng lại gánh khoản thuế khổng lồ. Việc đầu tư - kinh doanh thất bại diện rộng khiến sao nam chán nản.

Dư Văn Lạc hiện gặp khó khăn kinh tế. Ảnh: Sina.

Giữa tháng 3, Dư Văn Lạc ngừng kinh doanh thương hiệu thời trang MADNESS vì ế ẩm. Anh đóng toàn bộ cửa hàng ở Đài Bắc, Bắc Kinh. Tài tử chia sẻ đau đớn khi phải tự mình "khai tử" đứa con đã bỏ công sức chăm lo suốt 7 năm qua.

Dư Văn Lạc sinh năm 1981, là người mẫu, ca sĩ, diễn viên có tiếng của Hong Kong. Anh nổi tiếng nhờ các phim Vô gian đạo, Bản sắc anh hùng, Âm mưu hoàng tộc, Thần bài Macau, Ngộ Không truyện.

Cùng với Trần Quán Hy, anh từng được coi là niềm hy vọng của điện ảnh Hong Kong. Tuy nhiên, Dư Văn Lạc thường vướng các tin tức không hay liên quan tới tình ái. Nam nghệ sĩ có gia đình hạnh phúc bên người mẫu trẻ Vương Đường Vân. Cặp sao kết hôn vào năm 2017 và hiện có 2 con.

Năm 2021, Dư Văn Lạc chia sẻ bị mắc chứng rối loạn hoảng sợ. Gần đây, anh tái phát bệnh cũ sau thời gian tích cực điều trị. Nguyên nhân là áp lực công việc quá lớn, sinh hoạt không điều độ. Đây là bệnh tâm lý khiến người bệnh đột ngột rơi vào trạng thái lo lắng, bất an, có cảm giác như mình sắp chết. Cơn hoảng loạn ập đến khiến bệnh nhân dễ mất kiểm soát hành vi.