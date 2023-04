Tài tử vào vai người đàn ông 'không có gì ngoài chiếc miệng giảo hoạt'

Với những khán giả yêu thích điện ảnh, Chris Pine là gương mặt đã quá quen thuộc khi từng tham gia nhiều tác phẩm đình đám như Nhật ký công chúa 2, Just My Luck, Into the Woods, Rise of the Guardians, Don’t Worry Darling, Dawn of Justice, Wonder Woman,... Đặc biệt, tên tuổi của anh gắn liền với series bom tấn Star Trek, do hãng Paramount Pictures sản xuất. Bộ phim chính là bước ngoặt trong sự nghiệp của nam diễn viên, đưa anh lên hàng ngũ ngôi sao danh tiếng tại Hollywood. Ảnh: Hoodmwr.