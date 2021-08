Tài tử trầm cảm sau khi đóng ‘Game of Thrones’

Nam diễn viên Kit Harington chia sẻ về quãng thời gian chống chọi với căn bệnh trầm cảm và chứng nghiện rượu sau khi "Games of Thrones" kết thúc.

Tạp chí Far Out đưa tin mới đây, khi tham gia chương trình đối thoại với Jess Cagle của Sirius XM, Kit Harrington đã chia sẻ về quãng thời gian khó khăn sau khi mùa cuối của TV series Game of Thrones đóng máy. Áp lực từ bộ phim đã khiến Harington mắc bệnh trầm cảm cũng như chứng nghiện rượu.

“Tôi đã gặp phải vài vấn đề về sức khỏe tâm thần sau khi đóng Games of Thrones. Thành thực mà nói, tôi đã không ổn kể từ khi mùa cuối của series còn đang ghi hình. Tôi nghĩ nguyên nhân trực tiếp của tình trạng ấy đến từ bản chất của loạt phim và vai diễn mà mình đảm nhận suốt nhiều năm”, Kit Harington chia sẻ.

Kit Harington thủ vai Jon Snow trong TV series Game of Thrones. Ảnh: HBO.

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn The Times, Harington từng đề cập đến vấn đề này. Anh kể: “Mọi thứ chính thức ập đến với tôi từ khi Games of Thrones khết thúc, nhưng đã manh nha từ khi phim vẫn ghi hình. Khi ấy, tôi gặp một vài tổn thương về tinh thần và đã mượn rượu giải sầu”.

Cũng trong bài phỏng vấn, Kit Harington khẳng định hiện tại sức khỏe anh rất tốt, đã bỏ rượu được hai năm rưỡi. Giờ anh đang tìm kiếm sự trợ giúp từ các hội nhóm cai nghiện để giải quyết vấn đề tinh thần.

“Dần dà, bạn sẽ cảm thấy mình là một người tồi tệ, đáng hổ thẹn. Bạn mắc kẹt, cùng quẫn. Đó là những trạng thái tâm lý tôi từng trải qua. Việc cai rượu chính là một phần của quá trình thoát ra khỏi mớ bòng bong đó. Nó giống như một tuyên bố ‘Tôi có thể thay đổi’ vậy”, Harington hồi tưởng.

Việc mở lòng chia sẻ về các vấn đề của bản thân cũng giúp Kit Harington nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn trong đời. “Một trong những điều đáng giá tôi học được trong thời gian qua là ngựa quen đường cũ nhưng con người nếu cố gắng sẽ có thể làm lại từ đầu. Điều này thực sự hữu ích”.

Harington cho hay anh mong muốn chia sẻ câu chuyện của mình với những người cùng cảnh ngộ: “Tôi hy vọng nó giúp được ai đó. Đây là trải nghiệm của tôi, một phần của tôi. Nếu nó giúp được ai đó, thì thật không gì bằng”.

Cuối năm nay, khán giả yêu điện ảnh sẽ tái ngộ Kit Harington trong bom tấn siêu anh hùng Eternals đến từ Marvel Studios. Anh thủ vai Dane Whitman. Trong truyện tranh, Whitman là người khoác tấm áo choàng siêu anh hùng Black Knight.