Tài tử 'Top Gun: Maverick' cưới bạn gái kém 17 tuổi

Jon Hamm và Anna Osceola kết hôn sau 3 năm gắn bó. Ở tuổi 52, nam diễn viên mong muốn xây dựng tổ ấm hạnh phúc, có nhiều con.

Theo People, hôn lễ của Jon Hamm và Anna Osceola diễn ra trên ngọn đồi thơ mộng ở Anderson Canyon, Big Sur - nơi quay phần cuối Mad Men, bộ phim se duyên cho anh và đồng nghiệp kém 17 tuổi.

Lễ cưới được tổ chức đơn giản, nhỏ gọn. Cô dâu và chú rể trao nhau lời thề ước dưới ánh hoàng hôn, trong không gian có nhiều hoa. Khoảnh khắc này được gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của hai bên chứng kiến.

Trong buổi lễ, Hamm diện suit lịch lãm còn vợ gợi cảm với váy xẻ sâu. Cả hai nắm chặt tay nhau khi You Only Live Twice, bài hát chủ đề bộ phim James Bond năm 1967, vang lên.

Jon Hamm và Anna Osceola trong lễ cưới. Ảnh: BackGrid.

TMZ cho biết dàn khách mời có ngôi sao Mad Men John Slattery, Paul Rudd, Larry David, Tina Fey, Brooke Shields, Billy Crudup... Đại diện của đôi uyên ương không bình luận về lễ cưới.

Hamm gặp Osceola lần đầu trên phim trường Mad Men năm 2014. Nhưng đến năm 2020, họ mới chính thức bước vào mối quan hệ tình cảm. Tại tiệc hậu lễ trao giải Oscar tháng 3/2022, tài tử được nhìn thấy tháp tùng bạn gái. Cặp sao cũng sánh đôi ở vài sự kiện khác.

Trong cuộc phỏng vấn với SiriusXM năm ngoái, Hamm chia sẻ anh cảm thấy háo hức về lễ cưới ở tương lai. "Hôn lễ là tất cả điều tôi muốn nói. Tôi nghĩ kết hôn sẽ mang lại cảm giác ổn định và thoải mái. Tôi đang trong mối quan hệ yêu đương và rất hạnh phúc", tài tử nói.

Ở tuổi 52, Hamm muốn xây dựng tổ ấm có vợ và nhiều con. Khác với quan điểm của nhiều sao nam Hollywood, anh chỉ muốn có con sau khi đã kết hôn.

Jon Hamm sinh năm 1971, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Trước khi cưới Anna Osceola, anh trải qua chuyện tình kéo dài 18 năm với biên kịch Jennifer Westfeldt.