Tài tử 'Titanic' qua đời vì ung thư

David Warner, tài tử thủ vai viên cảnh sát Spicer Lovejoy trong "Titanic", qua đời sau hơn một năm chiến đấu với bệnh ung thư.

The Guardian đưa tin David Warner đã trút hơi thở cuối cùng ngày 24/7, hưởng thọ 81 tuổi. Thông tin đã được người thân của nam diễn viên xác nhận.

Trong thông cáo báo chí, đại diện gia đình Warner chia sẻ: "Chúng tôi - gia đình và bạn bè của David - sẽ rất nhớ ông. David là người chồng, người cha tốt bụng, hào phóng và giàu lòng nhân ái. Bằng trái tim đau đớn và nặng trĩu, chúng tôi xin thông báo ông đã ra đi".

David Warner nổi tiếng với vai diễn viên cảnh sát Spicer Lovejoy trong Titanic. Ảnh: Ukwithny.

Tin Warner qua đời khiến người hâm mộ sốc. BBC cho biết khi còn sống, ông được vợ Lisa Bowerman, con trai Luke và con dâu Sarah, chăm sóc. Harriet Evans, người vợ đầu tiên của nam diễn viên, cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình Warner.

David Warner sinh năm 1941, là diễn viên người Anh, từng làm việc trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và sân khấu. Sự nghiệp của ông bắt đầu vào đầu những năm 1960, với vai diễn Tom Jones trong vở A Midsummer Night's Dream tại Nhà hát Hoàng gia.

Về sau, cái tên Warner được nhắc đến cùng loạt tác phẩm The French Lieutenant's Woman, Tron, The Man with Two Brains, In the Mouth of Madness, The Omen, A Christmas Carol, Mary Poppins Returns... Ông thường được chọn vào vai phản diện.

Với khán giả yêu điện ảnh, Warner quen mặt với nhiều người khi thủ vai viên cảnh sát Spicer Lovejoy trong Titanic (1997). Nhân vật luôn theo dõi Jack (Leonardo DiCaprio) vì nghi ngờ sự không trung thực của anh này.

Điều ngạc nhiên là Warner từng có cơ hội được làm việc trong bộ phim trước đó cũng kể về vụ đắm tàu. Đây là lý do vai diễn của ông lại thành công.

David Warner có gia tài phim ảnh đồ sộ. Ảnh: The Guardian.

Theo The Independent, vai diễn điện ảnh gần đây nhất của ông là trong Mary Poppins Return. Warner cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim Star Trek và một tập phim Doctor Who.