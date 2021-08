Tài tử Thái Lan ra sao sau cái chết của bạn gái?

Trước khi vướng vào vụ án sát hại bạn gái, Toytoy là gương mặt quen thuộc trong nhiều phim đam mỹ của Thái Lan.

Ngày 6/8, tờ Sanook đưa tin nam diễn viên Thanaphat Chanakunphisan (thường gọi: Toytoy) bị bắt vì sát hại bạn gái 25 tuổi tại nhà riêng. Hung khí gây án là dao gọt trái cây. Theo Sanook, tin tức này đang khiến công chúng bàng hoàng. Cùng với đó, các nhà sản xuất, thương hiệu đã quyết định gỡ bỏ hình ảnh Toytoy khỏi các dự án. Ở tuổi 21, Toytoy đã sớm mất sự nghiệp dù chưa có phán quyết từ tòa án.

Khi bị bắt lúc rạng sáng ngày 6/8, Toytoy đeo còng tay, cúi đầu và liên tục khóc lóc. Anh thừa nhận hành vi sát hại bạn gái. Theo lời khai của nam diễn viên, anh và bạn gái tên Pim uống bia sau đó nảy sinh mâu thuẫn về công việc. Trong quá trình tranh cãi, bạn gái lấy dao để đuổi Toytoy ra khỏi nhà. Toytoy khẳng định anh vô tình đâm vào ngực Pim khi hai người tranh chấp con dao.

Tự hủy hoại sự nghiệp

Hiện trường vụ án là căn nhà 2 tầng. Thi thể của Pim được tìm thấy tại phòng ngủ ở tầng 2. Khi được phát hiện, Pim nằm nghiêng và có hơn 20 vết thương trên khắp cơ thể. Bên cạnh thi thể, cảnh sát tìm thấy một con dao gọt hoa quả có đầu nhọn, dài khoảng 12 cm.

Trong cuộc điều tra, Toytoy khai báo anh và bạn gái bắt đầu cãi vã lúc 22h ngày 5/8. Bạn gái sau đó đuổi Toytoy ra khỏi nhà. Khi Toytoy thu dọn hành lý, bạn gái vẫn không ngừng chỉ trích, thậm chí xuống nhà lấy con dao gọt trái cây trong bếp và đi vào phòng ngủ. Khi 2 người giằng co con dao, Toytoy vô tình đâm vào ngực Pim khiến cô tử vong.

Toytoy tham gia nhiều phim đam mỹ.

Toytoy tên thật là Thanaphat Chanakulpisan, sinh ra và lớn lên tại tỉnh Chonburi. Toytoy bước chân vào ngành giải trí với vai trò DJ tại chương trình Talk Talk. Sau đó, Toytoy tham gia loạt phim Why R U và đảm nhận vai diễn bạn thân của nam chính. Phim phát sóng năm 2020 trên kênh One31. Năm 2021, Toytoy tiếp tục tham gia dự án Y-Destiny và xuất hiện trên một số chương trình truyền hình.

Đóng phim chưa lâu nhưng nhờ ngoại hình sáng, Toytoy nhanh chóng được khán giả biết tới và yêu thích.

Diễn viên trẻ cũng được giao cho vai chính trong phim đam mỹ The Dentist and the Northern Boy. Phim kể về chuyện tình cảm của 2 người bạn thân thiết. Đây là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Toytoy. Tuy nhiên, khi chưa kịp sản xuất, Toytoy đã vướng vào vụ án giết bạn gái.

Theo tờ Komchadluek, sau khi vụ việc được báo chí, trên mạng xã hội bùng nổ những tin đồn về Toytoy. Trong cuộc thảo luận đang được chú ý trên Twitter, một tài khoản cho biết Toytoy hành hung người hâm mộ trong quá khứ, thậm chí đe dọa giết, đánh đập một cô gái. Một người tự nhận là người yêu cũ của Toytoy cho biết anh nóng tính và bạo lực, thích làm tổn thương động vật. Những thông tin trên chưa được xác thực nhưng càng khiến hình ảnh của Toytoy xấu đi trong mắt công chúng.

Pim tử vong sau vụ tranh chấp với bạn trai.

Theo tờ Sanook, sự nghiệp của Toytoy khó có thể cứu vãn. Dưới hình ảnh mới nhất đăng trên Instagram của Toytoy, công chúng để lại những bình luận tiêu cực. Họ chỉ trích nam diễn viên và yêu cầu anh rời khỏi ngành giải trí.

Bạn gái của Toytoy là Pim cũng làm việc trong ngành giải trí với hàng nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân có khoảng 5.000 người theo dõi, Pim từng đăng giấy chứng nhận y tế về bệnh trầm cảm. Cô cho biết bị trầm cảm trong suốt 2 năm và một phần lý do là những tổn thương do người quen gây ra.

“Bài đăng trước đó bị xóa vì có quá nhiều hình rạch cổ tay tự tử. Tôi đã bị bạo hành bởi những người tôi yêu quý ở cả quá khứ và hiện tại. Đây cũng là khởi đầu của căn bệnh trầm cảm mà tôi chịu đựng suốt 2 năm qua”, tờ Sanook trích đăng chia sẻ của nạn nhân vào ngày 8/7.

Khi đọc những chia sẻ đăng ngày 8/7 của Pim, nhiều khán giả cho rằng người thân cô nhắc đến chính là Toytoy.

Toytoy hoảng loạn

Theo tờ Sanook, luật sư James, với tư cách là cố vấn pháp lý của công ty giải trí Yama Entertainment đã có cuộc trao đổi với phóng viên sau khi gặp Toytoy vào chiếu 6/8.

“Hôm nay tôi đến đây với tư cách cố vấn cho Yama Entertainment. Trong quá trình trao đổi, anh ấy chưa sẵn sàng đưa ra tất cả sự thật vì anh ấy khóc suốt. Anh ấy run rẩy, vì vậy bước đầu tiên, chúng tôi xin tại ngoại. Khi được hỏi về những gì đã xảy ra, Toytoy cho biết anh ấy rất tiếc”, tờ Sanook trích đăng chia sẻ của luật sư.

Theo luật sư, Toytoy cho biết anh không nhớ những gì đã xảy ra. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh.

Cũng trong chiều 6/8, Emmy Maxim đã đến sở cảnh sát Kannayao với tư cách quản lý riêng của Toytoy. Emmy run rẩy, ngất xỉu sau khi gặp Toytoy. Khi tỉnh lại, quản lý nói với báo chí cô chưa hề gặp mặt nạn nhân.

Toytoy ở buổi thẩm vấn. Ảnh: Sanook.

Theo Emmy Maxim, Toytoy chưa thể tỉnh táo sau vụ việc. Anh liên tục khóc và sợ hãi. Khác những lời chia sẻ đang được lan truyền trên mạng xã hội, Emmy nhận xét Toytoy là người đáng yêu, trong sáng và chăm chỉ làm việc.

Trưa 7/8, quá trình thẩm vấn Toytoy đã diễn ra ở sở cảnh sát Khan Na Yao. Diễn viên 21 tuổi căng thẳng và liên tục gào khóc. Toytoy gửi lời xin lỗi Pim và cầu xin sự tha thứ từ gia đình nạn nhân.

Anh trai của Toytoy chia sẻ trong quá khứ, nam diễn viên có tính cách vui vẻ và chưa bao giờ đánh nhau với người khác.

“Tôi bị sốc bởi những gì đã xảy ra. Tôi không ngờ Toytoy lại gây ra sự việc như vậy. Qua trò chuyện, tôi thấy em ấy rất căng thẳng và tội lỗi. Em ấy nói đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng”, anh trai của Toytoy tiết lộ.