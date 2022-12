Tài tử 'Shang-Chi' có bạn gái mới

Lưu Tư Mộ (Simu Liu) xuất hiện cùng bạn gái tại một sự kiện công chiếu phim ở Los Angeles mới đây.

Ngày 1/12, People đưa tin diễn viên Simu Liu hẹn hò cô gái tên Allison Hsu - đang là quản lý mảng digital marketing của hãng thu âm Interscope Records. Hai người xuất hiện tình tứ, mặc trang phục đồng điệu tại buổi công chiếu phim Violent Night ở Los Angeles (Mỹ) ngày 29/11.

Simu Liu sau đó chia sẻ hình ảnh hai người tại sự kiện thông qua chế độ "story" trên trang cá nhân. Trước đó, Allison Hsu cũng công khai khoảnh khắc tình cảm cùng Simu Liu trên mạng xã hội kèm biểu tượng mặt cười.

Theo People, khi được liên hệ về vấn đề này, đại diện của tài tử Shang-Chi từ chối bình luận.

Trước khi hẹn hò Hsu, Liu có quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Jade Bender. Nguồn tin cho biết họ gắn bó thời gian dài dù không chính thức công khai. Vào cuối tháng 7, hai người cùng nhau bước trên thảm đỏ tại Lễ trao giải ESPY 2022.

Tuy nhiên, đến tháng 9, khi tham dự hội nghị công nghệ ở San Francisco, Simu Liu nói đang độc thân. Trong phần giao lưu, nam diễn viên được hỏi về một bài đăng trên Instagram, trong đó anh đánh dấu kỷ niệm một năm phim Shang-Chi ra mắt. Khi ấy, Simu Liu đồng thời tiết lộ đang phải điều trị sức khỏe tâm thần.

"Tôi cũng đang trải qua một cuộc chia tay. Điều đó có lẽ cũng ảnh hưởng ít nhiều nhưng không sao, tôi sẽ ổn thôi", tài tử 33 tuổi nói và không đề cập cụ thể đến Bender.

Simu Liu sinh năm 1989, là người Canada gốc Hoa. Anh từng có thời gian tham gia các dự án phim điện ảnh Mỹ nhưng trong vai trò diễn viên đóng thế trước khi nổi tiếng nhờ vai siêu anh hùng Shang-Chi trong tác phẩm Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.