Tài tử sau 22 năm đổi đời nhờ 'Harry Potter'

Daniel Radcliffe viên mãn trong tình yêu lẫn sự nghiệp diễn xuất. Anh và bạn gái sẽ đón con đầu lòng vào năm nay.

Quản lý của Daniel Radcliffe xác nhận trên People rằng Erin Darke - bạn gái nam diễn viên - đang mang thai con đầu lòng. Thông qua người đại diện, đôi uyên ương bày tỏ hạnh phúc khi sắp đón con chung sau gần 10 năm gắn bó.

"Daniel cực kỳ háo hức khi được làm cha. Mối quan hệ của anh với Erin thực sự đặc biệt và mọi người đều tin họ sẽ là cha mẹ tuyệt vời. Họ muốn giữ kín tin vui đến khi Erin mang bầu lớn", người này chia sẻ với The Sun.

Các tay máy paparazzi chụp được ảnh Darke xuất hiện trên phố với vòng hai to. Cô khá nặng nề khi dạo phố New York cùng bạn trai.

Thời điểm này, Radcliffe dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và chuẩn bị cho sự chào đời của đứa con bé bỏng.

Daniel Radcliffe và bạn gái hơn 5 tuổi chuẩn bị đón con đầu lòng. Ảnh: Page Six.

Kết đẹp của chuyện tình thập kỷ

Daniel Radcliffe công khai hẹn hò Erin Darke ở New York, Mỹ vào tháng 4/2014. Cả hai từng đóng chung phim Kill Your Darlings và họ qua lại trong suốt thời gian ghi hình tác phẩm này.

Khi bắt đầu cảm mến đồng nghiệp, Radcliffe vẫn chưa dứt tình với bạn gái Coker. Sau 6 tháng bên cạnh Darke, anh mới chia tay người tình lâu năm kiêm quản lý của mình. Bộ đôi được phát hiện ôm hôn nhau trong bữa tiệc cùng với các thành viên của đoàn.

Nguồn tin Life&Style cho biết, Darke đặt niềm tin vào tình yêu của Radcliffe dù nam diễn viên vướng tranh cãi qua lại với hai phụ nữ cùng lúc. "Điều kết nối chúng tôi là cả hai đều yêu những gì đối phương làm và thấu hiểu nhau. Anh ấy giúp tôi tự tin, cân bằng cuộc sống. Daniel rất ham đọc. Chúng tôi cực kỳ ủng hộ sự nghiệp của nhau", Darke chia sẻ về bạn trai.

Có chiều cao khiêm tốn, Daniel trông khá chênh lệch với Darke khi xuất hiện chung. Trước đây, anh vốn gọi bạn gái là "chị" vì Darke hơn 5 tuổi.

Daniel Radcliffe gắn bó với Erin Darke gần 10 năm. Ảnh: Splash/Glamour.

Ngôi sao người Anh bày tỏ, anh đã bị vẻ đẹp và sự thanh lịch của Darke chinh phục ngay lần đầu gặp gỡ trên trường quay Kill Your Darlings. Nam diễn viên đã phải lòng đồng nghiệp trong lúc thực hiện cảnh nóng.

"Đó là lần đầu chúng tôi tán tỉnh nhau", Radcliffe nhớ lại. "Tôi và Erin không hề diễn xuất mà mọi thứ xuất phát từ cảm xúc thật".

Trong mắt Radcliffe, Darke là người phụ nữ ngọt ngào, xinh xắn, thông minh và hài hước. Anh cho rằng mình đã va vào "tình yêu sét đánh" với nữ diễn viên Hollywood.

People tiết lộ từng có giai đoạn cặp sao phải yêu xa vì Darke sống ở New York (Mỹ), trong khi diễn viên Harry Potter hoạt động tại Anh. Vì thế, Radcliffe thường xuyên đáp chuyến bay đến Mỹ để được gần bạn gái.

Trong gần 10 năm yêu nhau, họ đã cùng nắm tay bước qua những thăng trầm. Đôi uyên ương xảy ra cãi vã nhiều không đếm xuể, suýt chia tay nhưng may mắn giữ được sợi dây liên kết tới hôm nay.

Đứa con chung sắp chào đời là kết đẹp cho chuyện tình bình dị, không phô trương quá nhiều trên truyền thông. Người hâm mộ đang mong ngóng lễ cưới hoành tráng của Radcliffe và bạn gái trong tương lai gần.

Diễn viên giàu nhất loạt phim Harry Potter

Daniel Radcliffe nổi đình đám với vai “cậu bé phù thủy” Harry Potter trong loạt phim bom tấn được chuyển thể từ bộ sách của J.K. Rowling. Nhân vật này đem tới danh tiếng và tiền bạc cho Radcliffe, giúp anh trở thành diễn viên giàu nhất chùm phim.

Số liệu do Cosmopolitan cung cấp cho biết khối tài sản hiện tại của Radcliffe vượt mức 110 triệu USD . Anh giàu hơn cả Emma Watson ( 85 triệu USD ) và bỏ xa Rupert Grint ( 50 triệu USD ).

Con số trên được nâng lên khi Gilmore Jacobs Ltd. - công ty kinh doanh của Radcliffe - cho biết kiếm được 2,2 triệu bảng ( 2,6 triệu USD ) trong năm 2022.

Không thể phủ nhận sức hút từ loạt Harry Potter đã giúp Radcliffe đổi đời lúc mới 10 tuổi. Tổng cộng, anh đã "đút túi" 50 triệu USD từ 8 phần phim của thương hiệu ăn khách.

"Tôi thực sự không biết làm gì với số tiền ấy" - Radcliffe thú nhận trên CBS. Và khi trả lời phỏng vấn The Belfast Telegraph, tài tử kể đã cất giấu tài sản ở nơi bí mật. Nhưng bên cạnh đó, anh chi tiền mua những căn hộ sang trọng ở New York, bước chân vào con đường kinh doanh bất động sản.

Harry Potter khép lại, Radcliffe tìm kiếm cơ hội gia tăng thu nhập từ các tác phẩm The Woman in Black, Escape from Pretoria,Imperium, Kill Your Darlings,Jungle, cùng một số vai diễn lớn nhỏ trong phim truyền hình như A Young Doctor's Notebook & Other Stories, Miracle Worker, Unbreakable...

Gần đây, anh đóng phản diện trong phim hài phiêu lưu hành động The Lost City. Song song đó, nam diễn viên bận rộn hóa thân thành nhạc sĩ "Weird Al" Yankovic trong Weird: The Al Yankovic Story - bộ phim tiểu sử được sản xuất cho The Roku Channel.

Từng có thông tin cho rằng tài sản của Radcliffe sẽ được nâng lên tầm cao mới khi anh chính thức thừa kế 80 triệu bảng Anh (khoảng 111 triệu USD ) từ cha mẹ đẻ. Uktime News đưa tin, ông Marcia Gresham và bà Alan Radcliffe - cha mẹ của Daniel, chưa trao tài sản cho con trai nhưng những gì họ đang có đều sẽ thuộc về nam diễn viên.