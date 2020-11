Tài tử sắp thay thế Lee Min Ho là ai?

Kim Min Jae từng nhận nhiều lời khen khi đảm nhận vai nghệ sĩ dương cầm Park Joon Young trong Do You Like Brahms? Đây cũng là vai diễn giúp nam diễn viên nhận được lượng fan đáng kể, đánh bại Park Bo Gum trong Record of Youth để giành vị trí sao nam được chú ý trong thời gian phát sóng, theo SCMP. Vai diễn chàng trai đem lòng yêu công chúa trong Flower Crew: Joseon Marriage Agency cũng đưa tài tử 24 tuổi vào danh sách sao nam tiềm năng của drama Hàn. Ảnh: Elle, Arena.