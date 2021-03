Tài tử Russell Crowe sẽ bí mật xuất hiện ở phần phim mới về Thần Sấm

Nam diễn viên Russell Crowe sẽ đảm nhận một vai bí mật trong bộ phim “Thor: Love and Thunder” của đạo diễn Taika Waititi.

Ngày 30/3, Deadline đưa tin tài tử Russell Crowe sẽ góp mặt trong Thor: Love and Thunder của Marvel Studios. Nguồn tin từ nội bộ hãng phim tiết lộ vai của nam diễn viên “là một trong những bất ngờ mà Love and Thunder dành cho khán giả”.

Hình ảnh Russell Crowe cùng Chris Hemsworth đi xem một trận bóng bầu dục tại Sydney, Australia được phóng viên ghi lại hôm 26/3. Ảnh: Cameron Spencer.

Trước Russell Crowe, hồi tháng 1, tài tử Matt Damon cũng xác nhận sẽ trở lại với loạt phim. Năm 2017, anh từng đảm nhận một vai khách mời trong Thor: Ragnarok.

Love and Thunder khởi quay tại Australia hồi tháng 1 và vừa đóng máy vào giữa tháng 3. Thông qua các hình ảnh hậu trường được chia sẻ thời gian qua, khán giả được biết phim có sự xuất hiện của Peter Quill (Chris Pratt) từ đội Vệ binh Dải ngân hà. Tác phẩm cũng hé lộ cơ duyên biến Jane Foster (Natalie Portman) thành Mighty Thor.

Thor: Love and Thunder là phần phim riêng thứ tư về nhân vật Thần Sấm do Chris Hemsworth thủ vai. Tác phẩm do Taika Waititi đạo diễn, với sự trở lại của loạt nhân vật quen thuộc từ các phần phim trước như Thor của Hemsworth, Valkyrie của Tessa Thompson và Jane Foster của Natalie Portman. Tài tử Christian Bale là sự bổ sung mới cho phần phim với vai phản diện Gorr.

Do ảnh hưởng của Covid-19, kế hoạch phát hành Thor: Love and Thunder đã thay đổi nhiều lần trong hai năm qua. Phim hiện được ấn định ngày phát hành 6/5/2022 - cách ngày Doctor Strange in the Multiverse of Madness ra rạp (25/3/2022) gần hai tháng.