Tài tử Robert De Niro có con thứ 7 ở tuổi 79

Ngôi sao "Goodfellas" tiết lộ vừa đón người con thứ 7 chào đời. Ông cho rằng đây là việc nằm trong kế hoạch và không bất ngờ.

Robert De Niro có dự án phim mới mang tên "About My Father". Ảnh: Open.

Ngày 9/5, Page Six đưa tin Robert De Niro đã có cuộc trò chuyện với ET Canada về bộ phim mới nhất là About My Father. Trong lần phỏng vấn này, tài tử 79 tuổi tiết lộ ông mới có thêm con.

Sau đó, đại diện của Robert De Niro cũng xác nhận thông tin, nhưng từ chối chia sẻ tên và giới tính của em bé.

Thông tin Robert De Niro đón người con thứ 7 khiến nhiều khán giả bất ngờ. Tuy nhiên, nam diễn viên cho rằng đó hoàn toàn là việc “nằm trong kế hoạch”. Ông nói: "Làm sao lại có chuyện không lập kế hoạch cho điều này cơ chứ?".

Tài tử không chia sẻ thêm thông tin về người mẹ của em bé. Song, Page Six dự đoán đó là Tiffany Chen, bạn gái hiện tại của ông. Cô để lộ bụng bầu trong lúc cả hai đi ăn tối vào tháng trước.

Tiffany Chen lộ bụng bầu khi đi ăn tối cùng Robert De Niro. Ảnh: Backgrid.

Khi nói về tình phụ tử ở buổi phỏng vấn, Robert De Niro bày tỏ: “Tôi không thích phải đặt ra luật lệ và những thứ như thế. Nhưng đôi khi không có lựa chọn nào khác. Và bất kỳ bậc cha mẹ nào, tôi nghĩ, cũng sẽ nói như vậy. Bạn luôn muốn làm điều đúng đắn cho con cái nhưng đôi khi bạn không thể".

Robert De Niro là diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim nổi tiếng người Mỹ. Xuyên suốt sự nghiệp, ông từng nhận nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có 2 tượng vàng Oscar. Tài tử từng có 6 người con và 4 người cháu từ các mối quan hệ trước đó. Người con lớn nhất của ông hiện 51 tuổi.