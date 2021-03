Tài tử phim 'Gia đình đá quý' kết hôn với bạn diễn

Công ty quản lý thông báo nam diễn viên Yoon Jong Hwa và bạn diễn Shin Go Eun sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 5, sau một năm bí mật hẹn hò.

Ngày 19/3, công ty quản lý của nam diễn viên Yoon Jong Hwa tiết lộ với truyền thông anh sẽ kết hôn với Shin Go Eun vào tháng 5. Dẫn lời công ty, YTN, TenAsia và Sports Kyunghan đều cho biết hôn lễ được ấn định vào ngày 19/5.

Hôn lễ được tổ chức tại Seoul và sẽ tuân thủ đầy đủ các quy tắc phòng chống dịch bệnh do chính phủ Hàn Quốc đề ra. Đám cưới chỉ mời các thành viên trong gia đình và những bạn bè thân thiết nhất.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Shin Go Eun cũng thừa nhận mình sắp kết hôn với Yoon Jong Hwa. Cô viết: "Tôi sẽ trở thành cô dâu tháng 5".

Yoon Jong Hwa cũng chia sẻ suy nghĩ về vợ sắp cưới: "Cô ấy là người luôn nhận được cảm tình của mọi người xung quanh và thường mang tới năng lượng tích cực cho tôi. Bây giờ, cô ấy đã trở thành người quý giá nhất của tôi rồi, tôi hứa bên cạnh cô ấy suốt đời. Chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc chăm chỉ để có được cuộc sống tốt đẹp hơn".

Shin Go Eun và Yoon Jong Hwa tuyên bố kết hôn sau một năm hẹn hò.

Hai diễn viên gặp nhau khi hợp tác trong bộ phim Bad Love (MBC) vào năm 2019. Sau khi bộ phim truyền hình đóng máy vào tháng 6/2020, hai người nảy sinh tình yêu và quyết định hẹn hò.

Sau một năm hẹn hò, hai diễn viên cho biết họ tin tưởng nhau và có cùng tư duy, suy nghĩ về tương lai, từ đó quyết định gắn bó bên nhau lâu dài. Phía dưới bài viết trên trang cá nhân của hai diễn viên cũng như các bài đăng trên báo Hàn Quốc, khán giả để lại nhiều lời chúc phúc cho cặp tình nhân.

Shin Go Eun sinh năm 1986, cô gia nhập ngành giải trí khá muộn khi đã 32 tuổi và mới chỉ xuất hiện trong một số tác phẩm như Spark of Desire, Gangnam Scandal, Bad Love. Vai diễn đáng chú ý nhất của Shin Go Eun là vai cố hoàng hậu So Hyun trong bộ phim gây sốt năm 2018 Hoàng hậu cuối cùng (The Last Empress), đóng cùng Jang Nara và Shin Sung Rok.

Yoon Jong Hwa sinh năm 1979 từng góp mặt trong các tác phẩm Gia đình đá quý, Thành phố trên không, Nữ hoàng tháng năm, Thế giới nơi họ sống, The K2... Năm 2015, nam diễn viên từng mắc bệnh ung thư cột sống, tuy nhiên đã bình phục sau khi phẫu thuật và thực hiện xạ trị trong vài năm.