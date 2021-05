Tài tử nhiều lần thủ vai siêu anh hùng trên màn ảnh

Năm 2015, Bradon Routh trở lại với thế giới siêu anh hùng bằng vai Ray Palmer/The Atom trong series Arrow. The Atom sau đó trở thành một trong 9 thành viên của biệt đội Legends trong series siêu anh hùng DC’s Legends of Tomorrow. Routh đã có năm mùa phim thành công rực rỡ trước khi nói lời tạm biệt DC’s Legends of Tomorrow vào năm 2020. Ảnh: CW.