Tài tử Nhật Bản qua đời ở tuổi 43

Diễn viên, ca sĩ Yûzô Imai qua đời đột ngột ở tuổi 43. Trước đó, anh nhập viện vì bệnh xuất huyết não.

Ngày 29/12, truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin nam diễn viên, ca sĩ Yûzô Imai qua đời ở tuổi 43 vì bệnh xuất huyết não.

Theo NHK, ngày 6/12, tài tử tham gia một buổi biểu diễn ở thành phố Awa, tỉnh Tokushima. Anh bất ngờ bị ngã quỵ, bất tỉnh. Sau đó, Yûzô Imai được người thân đưa đi khám nhưng không phát hiện ra dấu hiệu bệnh tật.

Đến ngày 21/12, anh bị xuất huyết não và qua đời trong sự bàng hoàng của người thân, bạn bè.

Yûzô Imai qua đời ở tuổi 43.



Tang lễ của Yûzô Imai được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ vào cuối tuần trước do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Thông tin nam diễn viên qua đời khiến đồng nghiệp và khán giả thương tiếc. Trong mắt bạn bè, anh là người lạc quan, vui vẻ và đầy nhiệt huyết. Người hâm mộ yêu mến Yûzô Imai vì vẻ ngoài hiền lành, nụ cười rạng rỡ.

"Mong anh yên nghỉ và chia buồn cùng gia quyến", "Anh sẽ luôn là ca sĩ với những bài hát thật hay và ý nghĩa ở nơi thiên đường", khán giả để lại bình luận trên trang cá nhân của Yûzô Imai.

Trên trang cá nhân, hình ảnh cuối cùng mà nam nghệ sĩ đăng tải là 6 ngày trước khi mất. Anh chia sẻ bản thân đang bị bệnh đau mắt đỏ và không đến bệnh viện vì sợ những mũi tiêm.

Yûzô Imai (sinh năm 1977) là diễn viên, ca sĩ người Nhật Bản. Anh hoạt động nghệ thuật sôi nổi vào những năm đầu thập niên 2000.

Anh là nghệ sĩ đa năng, thử sức ở nhiều lĩnh vực. Nam diễn viên được chú ý qua các bộ phim Homeroom on the Beachside (2008), Pecoross' Mother and Her Days (2013), Banana, Gloves and Whale Shark (2013)...

Ngoài ra, Yûzô Imai còn làm MC cho các chương trình dành cho trẻ em trên đài NHK. Những năm cuối đời, anh hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực sân khấu và âm nhạc.