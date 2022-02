Tài tử Nhật Bản nổi tiếng nhờ vai diễn yêu cô giáo

Mới 26 tuổi nhưng Ryusei Yokohama đã có 14 năm hoạt động trong ngành giải trí. Anh được tuyển vào công ty giải trí từ năm học lớp 6 và nổi tiếng nhờ vai diễn yêu cô giáo.

Gia nhập ngành giải trí từ bậc tiểu học

Ryusei sinh năm 1996, được xem là một trong những sao nam nổi tiếng nhất hiện nay của dòng phim truyền hình. Nam diễn viên gia nhập ngành giải trí khi mới học lớp 6 - tức năm cuối cùng của bậc tiểu học tại Nhật Bản. Ryusei Yokohama được chuyên gia tuyển chọn tài năng phát hiện khi đang dạo chơi ở khu phố Harajuku tại Tokyo. Sau đó, anh gia nhập công ty quản lý Stardust Promotion và góp mặt trong nhóm thực tập sinh tài năng có tên Ebidan. Năm 2011, ở tuổi 15, Yokohama lần đầu ra mắt với vai trò người mẫu tạp chí, thuộc quyền quản lý của tạp chí Nicola. Một năm sau đó, anh bắt đầu nhận được các vai nhỏ trong phim truyền hình, điển hình là vai Jiro Iseki trong Kamen Rider Fourze. Nam diễn viên bắt đầu gây được ấn tượng với khán giả từ vai diễn Hikari trong Ressha Sentai ToQger (2014). Do gia nhập ngành giải trí từ năm 12 tuổi, Ryusei đã có đến 14 năm hoạt động nghệ thuật, góp mặt trong 30 tác phẩm cả điện ảnh và truyền hình.

Nổi tiếng từ vai diễn yêu cô giáo say đắm

Giai đoạn đầu của sự nghiệp diễn xuất, Ryusei Yokohama góp mặt trong rất nhiều bộ phim có tiếng, như Joker Game (2012), The Chasing World: The Origin (2013), Junior High School Maruyama (2013), Heisei Rider vs. Shōwa Rider: Kamen Rider Taisen feat. Super Sentai (2014), Ressha Sentai ToQger the Movie: Galaxy Line S.O.S. (2014), Ressha Sentai ToQger vs. Kyoryuger: The Movie (2015). Tuy nhiên, các vai diễn trên chưa đủ sức nặng để giúp Yokohama bật lên hàng ngũ ngôi sao. Năm 2015, anh quyết định chấm dứt sự nghiệp người mẫu để đầu tư nghiêm túc cho công việc diễn xuất. Sự nghiệp của ngôi sao 26 tuổi sang trang mới khi anh nhận lời tham gia bộ phim truyền hình A Story to Read When You First Fall in Love (2019), trong phim anh vào vai cậu học trò Yuri Tadahira - người luôn thiếu thốn tình thương gia đình và đã yêu say đắm cô giáo của mình. Dù đã lên sóng 3 năm, bộ phim vẫn luôn đứng đầu danh sách những tác phẩm được yêu thích nhất của Ryusei Yokohama, cũng là một trong những bộ phim truyền hình Nhật Bản được khán giả đánh giá cao nhất với số điểm 7.456 (theo khảo sát của The Television Japan). Tạo hình với mái tóc hồng trong phim của nam diễn viên khiến anh thu hút được lượng fan đông đảo, diễn xuất ấn tượng lại giúp anh nhận được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc ở Weekly The Television 100th Academy Awards.

Không muốn làm "bình hoa di động"

Sau A Story to Read When You First Fall in Love, Ryusei Yokohama tiếp tục gây sốt với bộ phim lãng mạn There's Something Wrong With Us, đóng cùng nữ diễn viên Hamabe Minami. Tuy nhiên, sau hai tác phẩm trên, anh bắt đầu lựa chọn những vai diễn đa dạng, nhiều màu sắc và khó hơn. Với Your Eyes Tell - tác phẩm điện ảnh được làm lại từ bộ phim Always (2011) do So Ji Sub và Han Hyo Joo thủ vai chính, nam diễn viên vào vai cựu vận động viên quyền anh từng chịu nhiều tổn thương tâm lý trong quá khứ. Với DCU, anh hóa thân thành một chuyên viên trong đội đặc nhiệm điều tra tội phạm cao cấp. Trong The Journalist, nam diễn viên thử sức với ngành nghề báo chí và những mặt trái của những người cầm bút. Tới phim điện ảnh Usogui, tài tử 26 tuổi lại hóa thân thành tay chơi cờ bạc, sẵn sàng đánh cược mạng sống vào những canh bạc đỏ đen. Nói về quyết tâm của bản thân với nghề diễn xuất, Ryusei Yokohama chia sẻ với tờ Stardust: "Sẽ thật nhàm chán nếu tôi cứ nhận những vai diễn giống hệt nhau, đúng không? Với tư cách là diễn viên, tôi luôn muốn bản thân thể hiện được càng nhiều kiểu nhân vật cá tính càng tốt".