Tài tử Nhật Bản đóng phim hành động cùng Brad Pitt

Nam diễn viên Hiroyuki Sanada sẽ góp mặt trong bộ phim hành động, giật gân "Bullet Train" của Brad Pitt.

Variety dẫn tin từ Deadline thông báo nam diễn viên Hiroyuki Sanada sẽ góp mặt trong bộ phim Bullet Train cùng tài tử Brad Pitt. Bullet Train do Sony Pictures sản xuất, dựa trên nội dung cuốn tiểu thuyết Maria Beetle của Kotaro Isaka. Tác phẩm theo chân nhóm sát thủ với nhiều động cơ khác nhau khi họ cùng lên tàu tốc hành tại Tokyo.

Phim do David Leitch (John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2…) đạo diễn dựa trên kịch bản của Zak Olkewitz. Bên cạnh Brad Pitt, dàn diễn viên chính của phim quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc tại Hollywood như Michael Shannon, Mas Oka, Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry và Zazie Beetz…

Hiroyuki Sanada là nam diễn viên người Nhật gây dựng được sự nghiệp tiếng tăm tại Hollywood trong các thập kỷ qua. Ảnh: AP.

Hiroyuki Sanada nổi danh qua các vai diễn trong The Last Samurai (2003), Sunshine (2007), The Wolverine (2013)… Ông vừa hoàn thành việc ghi hình phim hành động giả tưởng Mortal Kombat và đang thực hiện tác phẩm kinh dị Army of the Dead của đạo diễn Zack Snyder. Sanada đồng thời là bạn diễn của Johnny Depp trong bộ phim Minamata do Andrew Levitas thực hiện.

Sanada là ngôi sao tiếp theo góp mặt vào Bullet Train của đạo diễn David Leitch. Ngày 20/11, Variety đưa tin nữ ca sĩ Lady Gaga sẽ đảm nhận một vai diễn chưa được tiết lộ trong tác phẩm.