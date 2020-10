Tài tử Nhật Bản bỏ trốn sau khi gây tai nạn xe

Kentaro Ito gây ra sự cố giao thông khiến một người phụ nữ gãy chân. Tuy nhiên, tài tử 23 tuổi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 30/10, tờ The Japan Times đăng tin nam diễn viên Kentaro Ito gây tai nạn giao thông tại khu Sendagaya của Shibuya và bị cảnh sát bắt giữ.

Theo The Japan Times, sau khi bị bắt Kentaro Ito khai bị lạc đường lúc đi mua sắm, do đó quay đầu xe không để ý đến phía sau. Tài tử 23 tuổi đâm vào một xe máy khiến người phụ nữ văng xa khoảng 3-5 m, ngã gãy chân trái, người đàn ông bị thương nhẹ.

Kentaro Ito gây tai nạn rồi hoảng sợ bỏ trốn.

Khi biết mình gây tai nạn, Kentaro Ito hoảng sợ và bỏ chạy. Một nhân chứng đã đuổi theo, yêu cầu nam diễn viên quay lại hiện trường. Một người khác gọi điện cho cảnh sát tới bắt giữ Kentaro Ito.

Công chúng Nhật Bản tỏ thái độ tức giận vì hành vi trốn tránh trách nhiệm của Kentaro Ito. Hồi tháng 4, nam diễn viên cũng đâm vào một chiếc xe đang dừng ở Bunkyo, Tokyo, nhưng may mắn không có ai bị thương.

Scandal gây tai nạn rồi bỏ trốn khiến Kentaro Ito phải dừng tất cả các hoạt động để chờ cảnh sát điều tra. Đài NHK thông báo loại nam nghệ sĩ khỏi danh sách diễn viên bộ phim truyền hình Ucchan sắp chiếu vào tháng 12, trong đó anh sẽ đóng cùng Nakagawa Taishi.

Một số tạp chí mà Kentaro Ito đã chụp cũng gỡ bỏ hình ảnh của anh. Các chương trình phỏng vấn tài tử 23 tuổi tham gia cũng ngừng phát sóng.

Scandal ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của nam diễn viên sinh năm 1997.

The Japan Times cho biết Kentaro Ito là cái tên đang lên trong giới giải trí Nhật Bản. Theo điều tra của M Data Co., mức độ phổ biến trên truyền hình của nam diễn viên đứng thứ nhất xứ sở mặt trời mọc vào nửa đầu năm 2020.

Kentaro Ito nổi tiếng qua các tác phẩm như Bông hoa của ác ma, From Today, It's My Turn, Tiến lên, Jets!, Thầy ơi... Em yêu anh, Đặc vụ Tokyo, Suits phiên bản Nhật... Anh từng giành giải Người mới xuất sắc và giải Nghệ sĩ được đại chúng yêu mến của Viện Hàn lâm Nhật Bản 2019.