Tài tử Nhật Bản bán bánh bao kiếm sống sau bê bối ngoại tình

Tsuyoshi Abe bị tẩy chay khỏi showbiz Nhật Bản sau khi vướng bê bối ngoại tình. Nam diễn viên phải chuyển sang kinh doanh thực phẩm để có thu nhập.

Ngày 5/11, NHK Japan đưa tin về cuộc sống của Tsuyoshi Abe - F4 Vườn sao băng bản Nhật. Nam diễn viên hiện bán bánh bao chiên kiếm sống. Anh dồn tiền mở cửa hàng khang trang vào tháng 9. Tsuyoshi Abe cùng cha mẹ già đảm đương mọi công việc trong cửa hàng để tiết kiệm chi phí.

Chia sẻ với NHK Japan, Tsuyoshi Abe cho biết anh nợ cha mẹ khi để họ tuổi cao sức yếu nhưng vẫn phải phụ giúp con trai bắt đầu lại cuộc sống mới.

Tsuyoshi Abe dừng hoạt động nghệ thuật khi chưa đầy 40 tuổi. Năm 2017, anh bị phanh phui bê bối ngoại tình với nữ ca sĩ Takako Uehara. Vụ việc khiến Tsuyoshi Abe hứng chỉ trích dữ dội. Kể từ đó, anh mất chỗ đứng trong showbiz Nhật Bản, không còn được mời đóng phim. Trước khi chuyển sang kinh doanh, Tsuyoshi Abe thất nghiệp suốt 5 năm.

Tsuyoshi Abe kinh doanh thức ăn sau khi bị giới nghệ thuật quay lưng vì bê bối. Ảnh: Yahoo Japan.

Tsuyoshi Abe sinh năm 1982. Anh là người Nhật gốc Hoa. Tsuyoshi Abe sinh ở Hắc Long Giang (Trung Quốc). Năm 9 tuổi, anh theo cha mẹ sang Nhật Bản định cư và nhập tịch. Sau khi trưởng thành, Tsuyoshi Abe trở về Trung Quốc để thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Năm 2000, anh quay lại Nhật Bản đóng phim và nhanh chóng có được danh tiếng. Các bộ phim nổi bật của Tsuyoshi Abe có thể kể đến Michael the Archangel's Dance, Bằng chứng về những kỷ niệm, Vườn sao băng 2005 và 2007 (vai Mimasaka Akira - thành viên của nhóm F4), Wish to See You Again.

Về đời tư, Tsuyoshi Abe từng có cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Trung Quốc Sử Khả. Họ phải lòng nhau khi quay bộ phim truyền hình Người tình không trọn vẹn. Kết hôn nhiều năm nhưng cả hai sống kín tiếng, không công khai thể hiện tình cảm. Phải đến khi Tsuyoshi Abe vướng tai tiếng ngoại tình, nam diễn viên mới công bố đã chia tay Sử Khả.