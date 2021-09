Tài tử 'Người Nhện' sau vụ đền 2,2 triệu USD vì quấy rối tình dục

Chuyến nghỉ dưỡng ở Hy Lạp là lần hiếm hoi James Franco và bạn gái xuất hiện ở nơi công cộng sau vụ nam diễn viên bồi thường 2,2 triệu USD vì quấy rối tình dục.

Ngày 7/9, Daily Mail đưa tin tài tử James Franco và bạn gái là nữ diễn viên Isabel Pakzad có mặt ở Mykonos, Hy Lạp để nghỉ dưỡng. Hai người công khai thể hiện tình cảm ở nơi công cộng.





Theo Daily Mail, sao phim Người Nhện gây chú ý với vẻ ngoài cao lớn, vạm vỡ. Bạn gái nam diễn viên diện trang phục bikini gợi cảm trong chuyến nghỉ dưỡng.

Theo Daily Mail, James và Isabel hẹn hò từ năm 2017 nhưng chỉ công khai gần đây. Bạn gái của James Franco sinh năm 1993, kém tài tử Mỹ 15 tuổi. Trước khi theo đuổi nghề diễn viên, cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành PR, quảng cáo. Cô sau đó nhận bằng thạc sĩ về Thiết kế, Kinh doanh và Công nghệ tại ĐH Nam California.

Chuyến đi đến Hy Lạp diễn ra ít lâu sau khi Franco vướng bê bối có hành vi sai trái tình dục. Cuối tháng 6, nguồn tin của Hollywood Reporter cho rằng tài tử 43 tuổi đồng ý trả 2,2 triệu USD để dàn xếp vụ kiện với hai học trò cũ.

Isabel Pakzad hiện là diễn viên, nhà sản xuất phim. Ảnh: @izabelpakzad.

Hai học trò cũ của Franco là Sarah Tither-Kaplan và Toni Gaal cáo buộc nam diễn viên sàm sỡ, ép họ khỏa thân trong lúc theo học tại trường đào tạo diễn xuất do anh thành lập. Theo vụ dàn xếp, Tither-Kaplan nhận 670.500 USD và Toni Gaal nhận 223.500 USD . Số tiền hơn 1 triệu USD còn lại để chi cho các sinh viên khác tại New York và Los Angeles.

James Franco sinh năm 1978. Nam diễn viên nổi tiếng qua loạt phim như Người Nhện, The Wicker Man, City by The Sea, 127 Hours… Tài tử Mỹ từng được đề cử giải Quả cầu Vàng, Oscar hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc.