Tài tử nào có thể thay thế Lee Min Ho?

Trước khi trở thành tài tử được dự đoán thay thế Lee Min Ho, Nam Joo Hyuk từng mơ ước trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp.

Sau khi Park Bo Gum nhập ngũ, SCMP cho rằng Nam Joo Hyuk là nam diễn viên đứng đầu trong danh sách tài tử trẻ có thể thay thế Lee Min Ho cho các vai chính trong phim truyền hình. Thậm chí, khán giả nhận định Joo Hyuk đang trên đà trở thành gương mặt hàng đầu trong danh sách nam diễn viên ăn khách tại xứ kim chi. Anh mới gây ấn tượng với vai diễn Nam Do San trong Start Up.

Trước khi trở thành cái tên đáng gờm ở showbiz Hàn, Nam Joo Hyuk là ai?

Cầu thủ bóng rổ

Nam Joo Hyuk sinh ra và lớn lên ở Busan và sớm nhận ra niềm đam mê bóng rổ từ những ngày còn nhỏ. Trong bài phỏng vấn ở talk show Radio Star, nam diễn viên tiết lộ rằng anh từng mơ ước trở thành một cầu thủ bóng rổ khi còn là học sinh cấp 2.

Nam Joo Hyuk học trường cấp 2 Gyeongnam ở Busan - một trong ba trường cấp hai có đội hình bóng rổ mạnh của khu vực. Dù trường học khá xa nhà, tuy nhiên, Joo Hyuk vẫn lựa chọn để có thể phát triển đam mê. Thời gian này, nam diễn viên chơi bóng ở vị trí chốt.

Nam Joo Hyuk từng mơ ước trở thành cầu thủ bóng rổ.

Trong một tập của Welcome Back to School, Nam Joo Hyuk từng nói anh có đủ điều kiện để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vì kém may mắn, anh phải tạm ngừng thi đấu do chấn thương ở chân sau và phải phẫu thuật.

Cho tới khi quyết định bước vào ngành giải trí, Nam Joo Hyuk vẫn cố gắng duy trì đam mê thể thao. Trong chương trình Infinite Challenge của đài MBC, anh chơi bóng rổ với thần tượng của mình là Stephen Curry.

Từng giành chiến thắng cuộc thi sắc đẹp

Sau khi từ bỏ đam mê bóng rổ, Joo Hyuk thử sức với nghề người mẫu. Năm 19 tuổi, anh tham gia cuộc thi sắc đẹp do Cao đẳng Nghệ thuật Hoseo Seoul tổ chức, được tài trợ bởi YG KPlus - chi nhánh quản lý người mẫu của YG Entertainment.

Và không có gì ngạc nhiên khi Nam Joo Hyuk giành giải nhất cuộc thi này. Nhờ chiến thắng, chàng trai 19 tuổi năm ấy nhận được học bổng đăng ký vào học viện người mẫu.

Năm 2017, Joo Hyuk quyên góp 30 triệu won (khoảng 28.000 USD ) cho trường trung học cũ của mình để hỗ trợ ước mơ của học sinh. Anh chia sẻ với Chosun: "Tôi muốn trở thành người mẫu nhưng không thể do vấn đề tài chính. May mắn thay, tôi nhận được học bổng hỗ trợ, vì thế, tôi muốn hỗ trợ thế hệ trẻ có thêm cơ hội đạt được ước mơ".

Joo Hyuk giành chiến thắng cuộc thi sắc đẹp do Cao đẳng Nghệ thuật Hoseo Seoul tổ chức.

Thần tượng Jang Ki Yong

Nam Joo Hyuk chính thức trình diễn trên sàn catwalk với tư cách người mẫu lần đầu tiên vào năm 2013 khi giới thiệu bộ sưu tập xuân hè 2014 của Songzio Homme. Trước khi ra mắt, Joo Hyuk cho biết anh từng có thời gian dài thần tượng Jang Ki Yong.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue vào năm 2014, Joo Hyuk cho hay lần đầu anh thấy Ki Yong là trên tạp chí. Ngay lúc đó, anh muốn trở thành người mẫu như thần tượng của mình. Jang Ki Yong cũng là lí do khiến Joo Hyuk quyết định đi niềng răng. Hiện tại, sau khi Joo Hyuk chuyển công ty từ YG Entertainment sang Management Soop, anh và Ki Yong vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết.

Nam Joo Hyuk và Jang Ki Yong.

Lần đầu diễn xuất là khi hợp tác với AKMU

Nhiều người nghĩ rằng Nam Joo Hyuk đến với màn ảnh bằng vai diễn trong phim truyền hình The Idle Mermaid. Tuy nhiên, trước đó, anh từng thử sức với diễn xuất lần đầu vào tháng 4/2014 khi hợp tác với AKMU trong hai MV mang tên 200% và Give Love.

Cũng nhờ điều này, Joo Hyuk lọt vào mắt xanh của đạo diễn Baek Seung Ryong, cha đẻ của The Idle Mermaid và được mời tham gia bộ phim.

Quen nhiều người nổi tiếng

Dù đã tham gia nhiều bộ phim như The Bride of Habaek và Cheese in The Trap, tuy nhiên, tới Start-Up, Joo Hyuk mới chính thức ghi điểm trong lòng khán giả.

Trước khi hợp tác Stephanie Lee ở vai diễn làm nên tên tuổi, Nam Joo Hyul và Stephanie Lee đã là bạn bè thân thiết ở ngoài đời. Cả hai đều là người mẫu dưới trướng YG Plus và bắt đầu chơi thân hơn kể từ năm 2014.

Ngoài ra, thời gian làm việc tại YG Entertainment, Joo Hyuk chơi thân với Lee Sung Kyung. Khán giả tìm ra bằng chứng cho rằng cả hai hẹn hò khi họ cùng xuất hiện ở một địa điểm. Ngoài ra, người hâm mộ dễ dàng nhận ra cặp sao tình tứ hơn đồng nghiệp bình thường trong dự án Weightlifting Fairy Kim Bok Joo.

Hai tháng sau tin đồn, YG Entertainment xác nhận Joo Hyuk và Lee Sung Kyung là một cặp. Tuy nhiên, chỉ sáu tháng sau đó, cặp sao chia tay khiến người hâm mộ hụt hẫng.